В СНБО заявили, что карантин выходного дня уменьшил контакты между украинцами

Зеленский считает, что "Украина сделала правильный шаг".

Карантин выходного дня уменьшил передвижения и контакты между украинцами. В частности, активность граждан в крупных городах с населением более 100 тыс. в субботу снизилась на 18,5%, а в воскресенье - на 27%.

Эти данные сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни, состоявшимся под председательством президента Владимира Зеленского.

Фото: president.gov.ua
Как отметили премьер-министр Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков, в выходные практически все крупные сети торговых центров, магазинов непродовольственных товаров, развлекательных заведений были закрыты, а полиция работала на предотвращение возможных скоплений людей. Сложные ситуации в отдельных областях возникли с продовольственными рынками.

"Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в выходные фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми - это спасение жизней. В то же время надо восстановить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу, одиноким людям", - цитирует Владимира Зеленского его пресс-служба.

Шмыгаль сообщил, что правительство уже реализует и подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня. Он также сообщил, что уже проведен ряд встреч с бизнесом, который был ограничен в работе из-за карантина выходного дня. В последующие несколько дней такая работа будет усилена, встречи пройдут с представителями каждой отрасли.

Правительство также активно работает над совершенствованием программ по страхованию медицинских работников.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров принял решение о введении карантина выходного дня. Работать можно продуктовым магазинам, аптекам, СТО. Рестораны и кафе могут работать только на доставку и на вынос, ТРЦ и непродуктовые маркеты должны быть закрыты с полуночи субботы до полуночи понедельника. Такие ограничения ввели как минимум до конца ноября.

Трое министров не поддержали решение правительства. Против инициативы высказались министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, глава МВД Украины Арсен Аваков и вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Во многих городах представители бизнеса устраивают протесты из-за этого карантина, а городские власти некоторых городов выступили против карантина выходного дня - к примеру, во Львове мэр "отменил выходные", в Днепре местная комиссия ТЭБ и ЧС не смогла собрать кворум, поэтому решение правительства не стали имплементировать . Сумы просят Кабмин перенести "карантин выходного дня" на понедельник и вторник и тому подобное.

Сегодня, 16 ноября, в парламенте зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня. Рада намерена пригласить Шмыгаля и весь состав Кабмина на заседание парламента во вторник, 17 ноября. От министров ожидают видение выхода из карантина.

Заместитель главы Минздрава Степанова посоветовала предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" и идти работать в больницы.

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