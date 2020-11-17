В Испании задержали украинцев за незаконную продажу роSSийского оружия

В Испании правоохранители разоблачили схему незаконной торговли оружием из РФ и отмывания средств. Среди задержанных есть украинцы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Европол.

Испанские правоохранительные органы занимались расследованием этого дела с 2018 года. Задержание состоялось в испанских регионах Аликанте, Барселона и Валенсия. В рамках спецоперации изъяли имущества и средств на 10 млн евро.

Правоохранители задержали граждан Испании , Латвии и Украины. Их подозревают в нелегальной перевозке на торговых судах роSSийского оружия и взрывчатки - через Украину к зонам конфликтов на севере Африки и Ближнем Востоке, что запрещено эмбарго ООН . Груз содержал в себе тяжелое вооружение, включая танки. Деньги, полученные от этой деятельности, злоумышленники переводили на счета в европейских банках.

"Преступная группа была хорошо организована и осуществляла комплексную преступную деятельность в международных масштабах, включавшую и освобождение из тюрьмы капитана корабля, которого задержали в Греции за нелегальную торговлю оружием", - сообщил Европол.