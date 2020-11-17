В Испании задержали украинцев за незаконную продажу роSSийского оружия
В рамках спецоперации изъяли имущества и средств на 10 млн евро.
В Испании правоохранители разоблачили схему незаконной торговли оружием из РФ и отмывания средств. Среди задержанных есть украинцы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Европол.
Испанские правоохранительные органы занимались расследованием этого дела с 2018 года. Задержание состоялось в испанских регионах Аликанте, Барселона и Валенсия. В рамках спецоперации изъяли имущества и средств на 10 млн евро.
Правоохранители задержали граждан Испании, Латвии и Украины. Их подозревают в нелегальной перевозке на торговых судах роSSийского оружия и взрывчатки - через Украину к зонам конфликтов на севере Африки и Ближнем Востоке, что запрещено эмбарго ООН. Груз содержал в себе тяжелое вооружение, включая танки. Деньги, полученные от этой деятельности, злоумышленники переводили на счета в европейских банках.
"Преступная группа была хорошо организована и осуществляла комплексную преступную деятельность в международных масштабах, включавшую и освобождение из тюрьмы капитана корабля, которого задержали в Греции за нелегальную торговлю оружием", - сообщил Европол.
Напомним, в марте Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из священников в Ровенской области. По данным следствия, он занимался торговлей оружием (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса). Его обвиняют в попытке продать гранатомет, гранаты и тротил. Настоятель храма в 2015-2018 годах неоднократно выезжал в зону боевых действий на Донбассе и, по данным СБУ, привозил оттуда оружие для продажи на территории Ровно. Священнослужитель реализовывал оружие методом закладки в подвалах многоэтажек и в промышленных районах города.