В Испании задержали украинцев за незаконную продажу роSSийского оружия

В рамках спецоперации изъяли имущества и средств на 10 млн евро.

В Испании задержали украинцев за незаконную продажу роSSийского оружия
Фото: СС0 Public Domain

В Испании правоохранители разоблачили схему незаконной торговли оружием из РФ и отмывания средств. Среди задержанных есть украинцы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Европол.

Испанские правоохранительные органы занимались расследованием этого дела с 2018 года. Задержание состоялось в испанских регионах Аликанте, Барселона и Валенсия. В рамках спецоперации изъяли имущества и средств на 10 млн евро.

Правоохранители задержали граждан Испании, Латвии и Украины. Их подозревают в нелегальной перевозке на торговых судах роSSийского оружия и взрывчатки - через Украину к зонам конфликтов на севере Африки и Ближнем Востоке, что запрещено эмбарго ООН. Груз содержал в себе тяжелое вооружение, включая танки. Деньги, полученные от этой деятельности, злоумышленники переводили на счета в европейских банках.

"Преступная группа была хорошо организована и осуществляла комплексную преступную деятельность в международных масштабах, включавшую и освобождение из тюрьмы капитана корабля, которого задержали в Греции за нелегальную торговлю оружием", - сообщил Европол.

Напомним, в марте Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из священников в Ровенской области. По данным следствия, он занимался торговлей оружием (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса). Его обвиняют в попытке продать гранатомет, гранаты и тротил. Настоятель храма в 2015-2018 годах неоднократно выезжал в зону боевых действий на Донбассе и, по данным СБУ, привозил оттуда оружие для продажи на территории Ровно. Священнослужитель реализовывал оружие методом закладки в подвалах многоэтажек и в промышленных районах города.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открытаЗеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Режиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного ЗеленскимРежиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного Зеленским
Министр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковидМинистр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковид
Блок рекламы


Похожие новости
В Армении задержали экс-главу Службы нацбезопасности по подозрению в подготовке покушения на ПашинянаВ Армении задержали экс-главу Службы нацбезопасности по подозрению в подготовке покушения на Пашиняна
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Девять миллионов украинцев могут обеднеть из-за коронакризиса — ООНДевять миллионов украинцев могут обеднеть из-за коронакризиса — ООН
Геращенко предложил вынести вопрос о легализации оружия на референдумГеращенко предложил вынести вопрос о легализации оружия на референдум
Более 80% украинцев не принимали участия в инициированном Зеленским опросе, - социсследованиеБолее 80% украинцев не принимали участия в инициированном Зеленским опросе, - социсследование
Оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия и пулемета вблизи КаменкиОккупанты открывали огонь из стрелкового оружия и пулемета вблизи Каменки
86% украинцев не переехали бы в РоSSию, даже за $100 тысяч, - соцопрос86% украинцев не переехали бы в РоSSию, даже за $100 тысяч, - соцопрос
Порошенко пожелал Зеленскому быстро выздороветь и призвал власти поддержать украинцев в случае локдаунаПорошенко пожелал Зеленскому быстро выздороветь и призвал власти поддержать украинцев в случае локдауна
Мэра Кременной на Луганщине задержали на "откате" за победу в тендереМэра Кременной на Луганщине задержали на "откате" за победу в тендере
Зеленский и "Слуга народа" остаются лидерами электоральных симпатий украинцев, - соцопросЗеленский и "Слуга народа" остаются лидерами электоральных симпатий украинцев, - соцопрос
Последние новости
Подгружаем последние новости