На выборах мэра Одессы лидирует Геннадий Труханов, - экзитпол

Он набрал 55% голосов.

На выборах мэра Одессы лидирует Геннадий Труханов, - экзитпол
Фото: Макс Левин

Во втором туре выборов городского головы Одессы лидирует действующий мэр Геннадий Труханов. Он, по предварительным подсчетам, набирает 55,1%.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола КМИС по состоянию на 17 часов.

Его соперник, народный депутат и кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик набирает 42.8%.

Выборка репрезентативна для города в целом. По состоянию на 17.00 опрошено 1780 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень достижимости (количество избирателей, согласившихся принять участие в опросе) составляет 66.6%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%.

В первом туре Труханов набрал 38,35% голосов, а Скорик - 19,47%.

Труханов впервые был избран мэром Одессы на внеочередных выборах в мае 2014 года, он набрал 43,39% голосов. Через год, в октябре 2015-го, победил на очередных выборах мэра Одессы.

14 апреля Антикоррупционная прокуратура сообщила Труханову о подозрении по статье ст. 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации). По данным следствия, в декларации за 2017 год он не указал квартиру, паркоместа, автомобиль и корпоративные права, принадлежащие его гражданской жене. Общая стоимость незадекларированного имущества оценивается в 16,3 млн гривен.

В ноябре 2020 года Высший антикоррупционный суд закрыл дело об обвинении одесского городского головы Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации за 2017 год, поскольку Конституционный Суд отменил ответственность по этой статье.

Это уже второе подозрение Труханову в отношении его деклараций. Предыдущее касается недостоверного декларирования по 2015-2016 годы.

Также на рассмотрении Апелляционной палаты ВАКС находится дело о хищении 92 млн гривен в период с июля по декабрь 2016 года. Схему реализовали под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенным ценам. Труханов - один из подозреваемых.

Еще одно уголовное производство против мэра Одессы - о незаконном обогащении - НАБУ вынуждено было закрыть из-за решения Конституционного суда Украины.

В апреле 2016-го протестующие поставили под городской администрацией палаточный городок с требованием отставки Труханова и провели митинг (акция «Одесса без Труханова»); в ночь на 26 апреля было совершено нападение на палатки активистов. 22 июня 2016 года в Одессе прошел форум Ассоциации городов, на который приехали мэры из разных регионов. Тогда около 7 тысяч одесситов передали обращение для президента Украины с требованием отставки Труханова.

Напомним, что в воскресенье 15 ноября в семи городах Украины прошел второй тур выборов городского головы. Мэров избирали в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке.

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