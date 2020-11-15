Украина вышла на 17-е место в мире по количеству больных ковид

По состоянию на утро 15 ноября количество заражений COVID-19 в мире составляет 54443746.

По состоянию на утро 15 ноября количество заражений COVID-19 в мире составляет 54 443 746.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Коронавирусную болезнь преодолели 37 960 169 человек, умерло 1 320 154.

Украина с 535 857 случаями вышла на 17-е место, обогнав Бельгию (531 280 случаев) и Чили (529 676).

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Пятерка стран с наибольшим количеством зафиксированных случаев коронавируса неизменна: США (11,2 млн), Индия (8,8 млн), Бразилия (5,8 млн), Франция (2 млн) и РоSSия (1,9 млн).

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В целом коронавирус зафиксирован в 219 странах и территориях.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявлено 10 681 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

Также за последние сутки госпитализированы 1227 человека, зафиксировано 95 летальных случаев, выздоровели - 2633 человека.