Украина вышла на 17-е место в мире по количеству больных ковид
По состоянию на утро 15 ноября количество заражений COVID-19 в мире составляет 54443746.
По состоянию на утро 15 ноября количество заражений COVID-19 в мире составляет 54 443 746.
Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
Коронавирусную болезнь преодолели 37 960 169 человек, умерло 1 320 154.
Украина с 535 857 случаями вышла на 17-е место, обогнав Бельгию (531 280 случаев) и Чили (529 676).
Пятерка стран с наибольшим количеством зафиксированных случаев коронавируса неизменна: США (11,2 млн), Индия (8,8 млн), Бразилия (5,8 млн), Франция (2 млн) и РоSSия (1,9 млн).
В целом коронавирус зафиксирован в 219 странах и территориях.
Напомним, в Украине за минувшие сутки выявлено 10 681 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
Также за последние сутки госпитализированы 1227 человека, зафиксировано 95 летальных случаев, выздоровели - 2633 человека.