Явка избирателей на 16:00 составила 18,6%, - "Опора"

Во время голосования 25 октября по всей Украине на это время явка составляла 27%.

Во время повторного голосования на местных выборах 15 ноября интегрированная явка избирателей в 7 городах на 16:00 составила 18,6% (погрешность 1,1%).

Об этом сообщила гражданская сеть “Опора”.

Во время голосования 25 октября по всей Украине на это время явка составляла 27%.

Фото: сайт ОПОРЫ

Напомним, явка избирателей в 12:00 составила 8,6%. Во время голосования 25 октября на это время явка составляла 13,5%.

К наблюдению за днем голосования "Опора" привлекла 179 общественных наблюдателей на участках в 7 городах на основе социологически обоснованной выборки.

В воскресенье, 15 ноября, в ряде городов Украины продолжается второй тур выборов городских голов. Сегодня за них голосуют в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке.

Также сегодня проводится повторное голосование в 17 регионах за депутатов в 53 местных советах: 1 городском, 14 поселковых и 38 сельских в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч.