В Херсоне избиратель хотел проголосовать через приложение "Действие"

Использовать приложение можно только, если УИК имеет техническую возможность проверить е-паспорт.

На одном из херсонских участков избиратель пытался проголосовать с помощью приложения "Действие".

Об этом информирует Гражданская сеть “ОПОРА”.

В Херсоне на избирательном участке №650634 избиратель вместо обычного паспорта гражданина Украины пытался использовать мобильное приложение «Действие». Однако после замечания наблюдателя ОПОРЫ, мужчина показал паспорт ", - говорится в сообщении.

Фото: сайт ОПОРЫ

Отметим, избиратель может получить избирательный бюллетень с использованием мобильного приложения "Портал "Действие" может только при наличии в участковой избирательной комиссии технической возможности для проверки е-паспорта с помощью технических средств, в том числе, с использованием уникального электронного идентификатора (QR-кода, штрих-кода, цифровой кода).

Напомним, в воскресенье, 15 ноября, в ряде городов Украины стартовал второй тур выборов городских голов. Сегодня за них будут голосовать в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке.

В Херсоне во второй тур вышел народный депутат от группы "За будущее" Игорь Колыхаев (30,75%) и трижды бывший городской голова Владимир Сальдо. Последний в 2012 году был избран в Верховную Раду от Партии регионов, активно поддерживал Виктора Януковича и голосовал за законы 16 января 2014 года.

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