В Беларуси уже задержано более 550 человек, "лукашисты" уничтожают мемориал памяти Бондаренко (обновлено)

В белорусских городах продолжаются традиционные воскресные акции протеста.

В воскресенье, 15 ноября, в Беларуси проходят новые акции протеста.

Как сообщилив правозащитном центре “Вясна”, в Минске начались задержания в районе улиц Пушкинской и Притицкого, где собрались мирные демонстранты.

Также известно о задержаниях в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Полоцке и Светлогорске.

В целом задержано уже более 280 человек.

Как сообщили в телеграм-канале NEXTA, "лукашисты" начали штурм «Площади Перемен».

Обновление 17:29. По данным "Вясна", уже задержаны более 550 человек, людей задерживали во время акций памяти Романа Бондаренко.

Люди все еще стоят у "Площади Перемен", но милиция никого не пропускает. Также люди сообщают, что прямо сейчас "лукашисты" уничтожают мемориал памяти Романа Бондаренко.

Напомним, в Минске умер 31-летний Роман Бондаренко, на которого рядом с его собственным домом напали "люди в гражданской форме". Они начали снимать ленты и флаги в национальных бело-красно-белых цветах, используемых белорусской оппозицией. Началась драка, в результате которой Роман получил травмы. Затем его отвезли в отделение милиции, откуда его через несколько часов в тяжелом состоянии доставили в больницу, где Романа уже не смогли спасти.

В Беларуси почти три месяца продолжаются массовые протесты после президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил Лукашенко. Граждане, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, разгоняются ОМОНом и спецназом. Силовики применяют к протестующим спецсредства и пытки.

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