Полиция выявила больше всего "избирательных нарушений" в Херсоне и Одессе

При этом больше всего зафиксировано фактов незаконной агитации.

С начала суток Национальная полиция получила 54 сообщения, связанных с нарушениями избирательного процесса.

Об этом сообщило Управление коммуникации Нацполиции Украины.

По состоянию на 15:00 в подразделения полиции поступило 54 сообщения, связанных с избирательным законодательством. В частности,18 - в Херсонской, 13 - в Одесской, 12 - в Киевской, по 4 - в Донецкой и Сумской, 3 - в Волынской областях.

При этом больше всего зафиксировано фактов незаконной агитации.

По результатам проверок составлены два административных протокола: по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) в Херсонской области и по ст. 212-23 (Повреждения, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня) Кодекса Украины об административных правонарушениях в Киевской области.

Кроме этого, полиция Одесской области начала два уголовных производства по ст. 157 (Препятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины по факту несвоевременного открытия двух участков.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Напомним, в воскресенье, 15 ноября, в ряде городов Украины продолжается второй тур выборов городских голов. Сегодня за них голосую в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке.

Также сегодня проводится повторное голосование в 17 регионах по выборам депутатов 53 местных советов: 1 городской, 14 поселковых и 38 сельских в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч.

К обеспечению правопорядка во время второго тура выборов привлечено более 5 тыс.полицейских, военнослужащих Национальной гвардии Украины и ГСЧС Украины.

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