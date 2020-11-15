В Сумах обнаружили многочисленные попытки проголосовать за пределами кабинок

Избиратели или вообще не заходят в избирательные кабинки, или заходят в них лишь частично.

В Сумах наблюдатели фиксируют несоблюдение избирателями процедуры голосования.

Об этом информирует гражданская сеть “ОПОРА”.

На избирательном участке № 590958 избиратели массово не соблюдают требования закона относительно голосования в кабинке для голосования. В частности, наблюдатели зафиксировали попытки голосовать вне избирательных кабинок.

Фото: сайт ОПОРЫ

На избирательном участке № 590958 (ул. Новомистенская, 30; зарегистрировано 2146 избирателей) наблюдатели фиксируют, как избиратели или вообще не заходят в избирательные кабинки, или заходят в них лишь частично.

Впоследствии на этом же участке наблюдатель от ВО «Батькивщина» решила зарядить телефон в избирательной кабинке. Долгое время она находилась в кабинке и говорила там по телефону.

Фото: сайт ОПОРЫ

На участке № 590895 (ул. Герасима Кондратьева, 160) была зафиксирована попытка избирателя проголосовать без паспорта. Пожилая женщина требовала, чтобы ее «зарегистрировали» для голосования без документа, однако члены УИК это делать отказались. Поэтому женщина ушла из помещения для голосования.

Отметим, согласно части 2 статьи 248 Избирательного кодекса Украины, организация проведения голосования и поддержания в помещении для голосования надлежащего порядка, обеспечение тайны волеизъявления избирателей во время голосования возлагаются на участковую избирательную комиссию.

При этом, согласно части 5 этой же статьи, избирательный бюллетень заполняется избирателем лично в кабинке для тайного голосования. При заполнении избирательного бюллетеня запрещается присутствие других лиц, осуществление фото- и видеофиксации любым способом.

Напомним, явка избирателей 15 ноября на 12:00 во втором туре местных выборов составила 8,6%. Во время голосования 25 октября на это время явка составляла 13,5%.

В воскресенье, 15 ноября, в ряде городов Украины продолжается второй тур выборов городских голов. Сегодня за них голосуют в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке.

Также сегодня проводится повторное голосование в 17 регионах по выборам депутатов 53 местных советов: 1 городской, 14 поселковых и 38 сельских в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч.