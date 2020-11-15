В Беларуси продолжаются традиционные воскресные акции протеста, задержано уже более 280 человек

В Минске начались задержания в районе улиц Пушкинской и Притицкого.

В воскресенье, 15 ноября, в Беларуси проходят новые акции протеста.

Как сообщили в правозащитном центре “Вясна”, в Минске начались задержания в районе улиц Пушкинской и Притицкого, где собрались мирные демонстранты.

Также известно о задержаниях в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Полоцке и Светлогорске.

В целом задержано уже более 280 человек.

Как сообщили в телеграм-канале NEXTA, "лукашисты" начали штурм «Площади Перемен».

Напомним, в Минске умер 31-летний Роман Бондаренко, на которого рядом с его собственным домом напали "люди в гражданской форме". Они начали снимать ленты и флаги в национальных бело-красно-белых цветах, используемых белорусской оппозицией. Началась драка, в результате которой Роман получил травмы. Затем его отвезли в отделение милиции, откуда его через несколько часов в тяжелом состоянии доставили в больницу, где Романа уже не смогли спасти.

В Беларуси почти три месяца продолжаются массовые протесты после президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил Лукашенко. Граждане, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, разгоняются ОМОНом и спецназом. Силовики применяют к протестующим спецсредства и пытки.

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