Комитет избирателей заявил о возможной «карусели» в Краматорске

В КИУ также сообщили о фактах агитации в день выборов.

Наблюдатели Комитета избирателей Украины сообщают о нарушениях во время второго тура местных выборов.

В Одессе на участке № 511287 член комиссии - в маске с символикой политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кандидат от которой участвует во втором туре выборов городского головы.

Фото: пресс-служба КИУ

В Херсоне на улицах городах размещены бигборды, выполненные в стилистике кандидатов, вышедших во второй тур выборов. В частности, речь идет о рекламных плоскостях с надписями «Выбирай! Свой хозяйственник или чужой популист», а также бигбордах с изображением динозавров и надписью «Да» (летом по инициативе одного из кандидатов в Херсоне состоялась выставка-аттракцион «Больших динозавров»).

Фото: пресс-служба КИУ

Фото: пресс-служба КИУ

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В городе также накануне дня голосования были размещены объявления о денежном вознаграждении для граждан за информацию о фальсификациях: «Внимание! Вознаграждение 30 000 грн. за достоверную информацию о подкупе избирателей, «сетках», попытку сфальсифицировать выборы городского головы Херсона 15 ноября». Указан номер телефона, по которому рекомендуют обращаться.

Фото: пресс-служба КИУ

Также наблюдатели КИУ информируют о несоблюдении на некоторых избирательных участках противоэпидемических требований. Так, в Краматорске на участке №141042 наблюдаются организационные проблемы: в помещении участка размещен узкий школьный коридор, отсутствуют защитные экраны, дистанция между членами комиссии не соблюдается.

Фото: пресс-служба КИУ

Наблюдатели КИУ сообщают о подозрении использования в городе технологии «избирательных каруселей». На участке №141042 молодой человек после голосования показывал телефон другому гражданину, который пришел с ним на участок, но сам не голосовал.

Напомним, явка избирателей 15 ноября на 12:00 во втором туре местных выборов составила 8,6%. Во время голосования 25 октября на это время явка составляла 13,5%.

В воскресенье, 15 ноября, в ряде городов Украины стартовал второй тур выборов городских голов. Сегодня за них будут голосовать в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке.

Также сегодня проводится повторное голосование в 17 регионах по выборам депутатов 53 местных советов: 1 городской, 14 поселковых и 38 сельских в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч.

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