В Каменец-Подольском не хватает урн для голосования

На нескольких средних избирательных участках есть только по три урны для голосования.

На избирательных участках в Каменец-Подольском, где проходит второй тур выборов городского головы, не хватает стационарных урн для голосования.

Об этом информирует Гражданская сеть “ОПОРА”.

Так, на участке №681352 (средний участок) есть 3 стационарных урны для голосования, на участке №680547 (средний) - 2 урны, на участке №681336 (средний) - 3 урны.

Однако, в соответствии с законодательством, на средних избирательных участках должно быть не менее 4 стационарных урн для голосования.

Четвертую урну на участке №681336 члены комиссии решили не использовать из-за повреждения, поэтому заклеили ее скотчем, перевернули и отставили в сторону.

Фото: сайт ОПОРИ

Так, согласно части 6 статьи 62 Избирательного кодекса Украины каждый избирательный участок обеспечивается необходимым количеством избирательных урн - стационарных (больших) и переносных (малых). Для голосования используются избирательные урны, изготовленные из прозрачного материала по размерам, установленным Центральной избирательной комиссией.

Отметим, избирательные участки делятся на:

1) малые - с численностью избирателей до 500 человек;

2) средние - с численностью избирателей от 500 до 1500 человек;

3) большие - с численностью избирателей более 1500 человек.

Малый избирательный участок должен иметь не менее 2 стационарных избирательных урн, средний - не менее 4 стационарных избирательных урн, большой - не менее 6 стационарных избирательных урн. Каждый избирательный участок должен иметь не менее 2 переносных избирательных урн.

Стационарные избирательные урны размещаются в помещении для голосования таким образом, чтобы избиратели при подходе к ним имели возможность проходить через кабины для тайного голосования. Порядок изготовления, учета, использования и хранения избирательных урн определяется Центральной избирательной комиссией.

Напомним, в воскресенье, 15 ноября, в ряде городов Украины стартовал второй тур выборов городских голов. Сегодня за них будут голосовать в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке.

За пост мэра Каменец-Подольского борются самовыдвиженец и дважды бывший нардеп Владимир Мельниченко и кандидат от ВО "Свобода" Михаил Поситко. Первый набрал 40,47% в первом туре, второй - 35,46%.