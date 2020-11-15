На нескольких участках в Луцке нарушили порядок выдачи бюллетеней

Еще на двух участках нет протоколов утреннего заседания.

В Луцке на двух участках нет протоколов утреннего заседания и на двух других нарушен порядок выдачи бюллетеней.

Об этом информирует Гражданская сеть “ОПОРА”.

В частности, на избирательном участке №071070, который находится в Луцком гериатрическом пансионате, по состоянию на 9:30 не было протокола утреннего заседания. Следовательно, в присутствии наблюдателя начали его составлять.

Также не было протокола по состоянию на 10:00 на УИК №071103 специального участка в Луцкой городской клинической больнице, поэтому здесь также приступили к его подготовке.

Зато на участке №071044 зафиксировали иное нарушение - с проверкой документов, списком избирателей и выдачей бюллетеней за столом работал один член комиссии. После замечания нарушение устранили.

Фото: сайт ОПОРЫ

Аналогичную ситуацию наблюдатель зафиксировал и на участке №071066 - здесь процедуру выдачи бюллетеня избирателю совершил 1 член комиссии.

Отметим, согласно части 6 статьи 247 Избирательного Кодекса Украины председатель участковой избирательной комиссии открывает сейф (металлический шкаф) с избирательными бюллетенями и на основании выписки из протокола территориальной избирательной комиссии о передаче избирательных бюллетеней участковой избирательной комиссии или соответствующего акта объявляет количество избирательных бюллетеней для голосования на каждых местных выборах и отдельно по каждому избирательному округу, в которых проводится голосование на избирательном участке, полученных участковой избирательной комиссией.

Эти сведения заносятся секретарем участковой избирательной комиссии в соответствующие протоколы участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке, а также фиксируются в протоколе заседания комиссии.

Согласно части 3 статьи 248 Избирательного Кодекса Украины во время проведения голосования на избирательном участке два члена участковой избирательной комиссии предоставляют избирателю возможность проголосовать: один член участковой избирательной комиссии после предъявления избирателем одного из документов, указанных в пунктах 1, 2 части первой статьи 8 настоящего Кодекса, при условии наличия избирателя в списке избирателей на соответствующем избирательном участке и наличия у него права голоса на соответствующих местных выборах (включая отметку в графе "Примечание" относительно постоянной неспособности передвигаться самостоятельно или записи "Голосует по месту пребывания") предоставляет избирателю список избирателей для подписи; второй член участковой избирательной комиссии в указанном месте на контрольном талоне избирательного бюллетеня вписывает свою фамилию, инициалы, ставит подпись и проставляет номер, под которым избиратель внесен в список избирателей на участки.

Избиратель ставит подпись за получение избирательных бюллетеней для голосования на местных выборах в списке избирателей и на определенном месте на контрольном талоне каждого избирательного бюллетеня. После этого член избирательной комиссии отделяет от каждого избирательного бюллетеня контрольный талон и выдает избирателю избирательный бюллетень.

Член избирательной комиссии сообщает избирателю, сколько избирательных бюллетеней он получил. Контрольные талоны избирательных бюллетеней хранятся у члена комиссии, выдавшего избирательные бюллетени. При этом делать на избирательных бюллетенях любые другие отметки запрещается.

Напомним, в воскресенье, 15 ноября, в ряде городов Украины стартовал второй тур выборов городских голов. Сегодня за них будут голосовать в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке.

В Луцке во второй тур вышли экс-мэр Богдан Шиба (самовыдвиженец, набрал 13,14%) и советник действующего городского головы Игорь Полищук ( "За будущее", 32,47%).