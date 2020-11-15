В Украине УИК заблаговременно начала первое заседание

На одном из двух участков в городе Украинка, где сегодня проходит повторное голосование за городского голову, комиссия заблаговременно начала первое заседание.

Об этом информирует Гражданская сеть “Опора”.

"Избирательная комиссия участка №320772, что в городе Украинка, начала первое заседание ранее установленного срока. В 7:05 члены комиссии уже опечатывали избирательные урны ", - говорится в сообщении.

По словам наблюдательницы, когда она прибыла на участок в 07:05, сейф уже был открытым.

Фото: сайт Опоры

Вместе с тем, согласно части 3 статьи 247 Избирательного кодекса Украины участковая избирательная комиссия в день голосования не ранее, чем за 45 минут до начала голосования проводит подготовительное заседание.

В начале заседания все присутствующие осматривают ленту, которой был опечатан сейф (металлический шкаф), где хранятся избирательные бюллетени. Председатель участковой избирательной комиссии предоставляет для осмотра членам участковой избирательной комиссии, присутствующим кандидатам в депутаты, их доверенным лицам, уполномоченным лицам организаций партий, официальным наблюдателям, представителям средств массовой информации поочередно все имеющиеся на избирательном участке избирательные урны.

После осмотра каждая избирательная урна пломбируется или, в случае невозможности, опечатывается печатью участковой избирательной комиссии. После чего в нее вбрасывается контрольный лист, в котором указываются номер избирательного участка, время вбрасывания контрольного листа в избирательную урну, фамилии, инициалы и подписи присутствующих членов участковой избирательной комиссии и, по желанию, кандидатов в депутаты, их доверенных лиц, уполномоченных лиц организаций партий, официальных наблюдателей. Подписи скрепляются печатью избирательной комиссии.

После вбрасывания контрольного листа в избирательную урну председатель избирательной комиссии предоставляет для осмотра следующую избирательную урну и проводит с ней ту же процедуру. После пломбирования или опечатывания последней избирательной урны, вбрасывания в нее контрольного листа и установления стационарных (больших) избирательных урн на отведенные для них места, помещение для голосования считается готовым к проведению голосования.

Напомним, в воскресенье, 15 ноября, в ряде городов Украины стартовал второй тур выборов городских голов. Сегодня за них будут голосовать в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке.

В Украинке жители выбирают между кандидатом от "Слуги народа" Оксаной Кирилюк и кандидатом от "Европейской солидарности" Александром Туренко.