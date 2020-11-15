Сегодня оккупанты стреляли возле Марьинки

В течение минувших суток оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня.

В течение минувших суток, 14 ноября, на Донбассе РФ три раза нарушила режим прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

В районе населенного пункта Водяное в обеденное время противник применил автоматический станковый гранатомет, а вечером вооруженные провокации продолжились вблизи Водяного, что на Приазовье.

На этом участке одновременно с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксировано открытие огня враждебным снайпером со стороны временно оккупированной Ужовки.

С начала текущих суток, 15 ноября, роSSийско-оккупационные войска один раз нарушили достигнутые мирные договоренности, осуществив несколько не прицельных выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки.

Среди военнослужащих Объединенных сил потерь нет.

Напомним, 13 ноября оккупанты использовали беспилотник в районе Шумов.