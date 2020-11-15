Стефанчук: законопроект о референдуме никто проваливать не собирается, его рассмотрение могут перенести

"Если будет видно, что не будет голосов, то его перенесут на следующей пленарной неделе".

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о народовластии посредством всеукраинского референдума в следующую пятницу.

Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии LB.ua заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.

"Законопроект о всеукраинском референдуме стоит пока на пятницу. Но, если будет видно, что не будет голосов, то его перенесут на следующую пленарную неделю. Поэтому никто проваливать не собирается. Слишком уж много в него было вложено души и времени" - сказал Стефанчук.

Заместитель спикера Рады пояснил, что когда планировалось ставить документ на рассмотрение, у него еще не было результатов теста на коронавирус.

Напомним, в конце октября Рада получила вывод Венецианской комиссии относительно законопроекта о референдуме. Спикер парламента Дмитрий Разумков раньше допустил, что Рада примет закон о референдуме в ноябре. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии LB.ua заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, этот документ является приоритетным. В первом чтении парламент поддержал этот документ в июне.

Сегодня президент Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение, в котором Стефанчук отметил, что парламент планирует рассмотреть законопроект о референдуме на следующей неделе.

Сейчас у двух из трех руководителей Рады диагностировали коронавирус - у спикера парламента Дмитрия Разумкова, и у самого Стефанчука. Также сообщалось, что каждый шестой нардеп переболел или болен ковид, поэтому необходимого для голосования количества голосов могут не набрать.

12 ноября вице-спикер Рады - Елена Кондратюк заявила о готовности вести заседания парламента.