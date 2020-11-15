В Вооруженных Силах зарегистрирован 121 новый случай COVID-19
Всего в ВСУ коронавирусом болеет 2444 человека.
По состоянию на 15 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 444 человека.
Об этом сообщило командование Медицинских сил ВСУ.
За прошедшие сутки зарегистрирован 121 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 21 человек.
Всего за время пандемии выздоровел 5401 человек, летальных случаев - 23.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 348 человек.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
Дома под присмотром медицинской службы находится 100 человек.
Напомним, в Украине за минувшие сутки выявлено 10 681 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
Также за последние сутки госпитализированы 1227 человек, зафиксировано 95 летальных случаев, выздоровели - 2633 человека.
Украина вышла на 17-е место в мире по количеству больных ковид.