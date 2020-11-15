Министр охраны здоровья Степанов получил позитивный тест на COVID-19

Он сообщил, что будет работать дистанционно.

?Министр охраны здоровья Степанов получил позитивный тест на COVID-19
Фото: facebook/ Максим Степанов

Министр охраны здоровья Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19 и находится на самоизоляции дома.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Степанов отметил, что продолжит работать дистанционно, в частности - проводить ежедневные брифинги.

"Это необычный формат и необычное место для моего обращения. Я записываю его из дома, потому что, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно", - отметил глава Минздрава.

Он призвал украинцев соблюдать карантинные правила "ради собственной безопасности и безопасности близких".

"Призываю вас, уважаемые украинцы, соблюдать все карантинные правила и не посещать места с массовым скоплением людей. Берегите себя и своих близких. До встречи на брифинге в понедельник, и - будьте здоровы", - подчеркнул министр.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Владимир Зеленский и председатель Офиса президента Андрей Ермак заболели коронавирусом. Также ковид выявили у министра финансов Сергея Марченко, он находится на больничном.

10 ноября сообщалось о коронавирусе у министра обороны Андрея Тарана.

11 ноября на самоизоляцию пошел спикер парламента Дмитрий Разумков и глава МинВОТ Алексей Резников, у которых также диагностировали ковид.

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