?В Армении задержали экс-главу Службы нацбезопасности по подозрению в подготовке покушения на Пашиняна

В Армении задержали лидера оппозиционной партии "Родина" и бывшего председателя Службы национальной безопасности страны Артура Ванецяна.

Об этом сообщила его адвокат Лусине Саакян.

По ее словам, Ванецяна подозревают в намерении узурпировать власть в стране и подготовке покушения на премьер-министра Никола Пашиняна.

Правоохранители провели обыски в квартире Ванецяна и офисе его партии "Родина". Адвокат утверждает, что силовики не имели разрешения на проведение обысков.

Саакян уточнила, что ее подзащитного вызывали на допрос к следователю департамента Службы нацбезопасности и после допроса задержали. Ванецяну сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.

По данным СМИ , во время обысков было найдено автоматическое и стрелковое оружие, патроны, гранаты, а также другое вооружение.

Напомним, ночью 10 ноября Пашинян заявил о подписании заявления с президентами РоSSии и Азербайджана о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение вступило в силу с 01:00 10 ноября и предусматривает передачу под контроль от Армении Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и территорий в Газахском районе.

Позже был опубликован полный текст документа. Договоренности, в частности, предусматривают размещение роSSийских военных-миротворцев вдоль линии соприкосновения в течение пяти лет с автоматическим продлением на аналогичные сроки.

В Армении на фоне этого заявления вспыхнули масштабные протесты, люди захватили здание парламента и напали на его главу. Они требовали сказать, где находится премьер Пашинян.

На следующий день РоSSийская Федерация отправила миротворческий контингент в Нагорный Карабах. 1900 военных вылетели с аэродрома в городе Ульяновске.

Боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу 27 сентября. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.