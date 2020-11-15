Рада на следующей неделе рассмотрит законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук

На следующей неделе Верховная Рада должна рассмотреть законопроект о народовластии посредством всеукраинского референдума.

Об этом заявил заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук в видеообращении, которое опубликовал президент Владимир Зеленский.

"На следующей неделе запланировано рассмотрение законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум. Особое внимание парламент планирует уделить законопроекту об инвестиционных нянях, которым предусмотрена государственная поддержка инвестиционным проектам со значительными инвестициями", - сказал он.

Также, по словам Стефанчука, депутаты рассмотрят законопроекты о системе общественного здоровья, о виртуальных активах и ряд социальных инициатив, в частности, - о поддержке детей-сирот и о защите населения в период пандемии коронавируса.

Напомним, на всеукраинский референдум, согласно проекту, может выноситься одновременно не более трех вопросов. Результаты референдума не должен утверждать никакой государственный орган. Решение, принятое на референдуме, может быть изменено путем всеукраинского референдума не ранее, чем через три года со дня его принятия.

В конце октября Рада получила вывод Венецианской комиссии по поводу законопроекта о референдуме. Спикер парламента Дмитрий Разумков ранее допустил, что Рада примет закон о референдуме в ноябре. По его словам, этот документ является приоритетным. В первом чтении парламент поддержал этот документ в июне.