В Вашингтоне проходит "миллионный марш" в поддержку Трампа (обновлено)

Участники устроили шествие по улицам столицы США и высказали поддержку "Трампу, стране и свободным выборам".

Фото: polk.gop

В Вашингтоне в субботу начался "марш-миллионник" в поддержку действующего президента США Дональда Трампа.

Участники планируют маршировать по улицам города и "поддерживать Трампа, страну и свободные выборы", - сообщается на странице организаторов акции в Facebook.

"Дональд Трамп встал и боролся за наш народ. Время выступить за него и нашу Конституцию", - призвали организаторы.

Марш начался возле Национального Монумента. Прямую трансляцию ведет телеканал FoxNews.

Фото: foxnews.com

President Donald J Trump just drove by at the Million Maga March!!! pic.twitter.com/kAb7p7t7is — Million Maga March (@MilionMagaMarch) November 14, 2020

Обновлено. Дональд Трамп приехал на марш и поздравил своих сторонников, сообщает The Hill.

Президент остался в своей машине, но медленно проехал мимо толпы, махая рукой участникам митинга. Участники марша скандировали: " США ! США!", - и фотографировали Трампа.

MOMENTS AGO: Trump supporters rush to see the president's motorcade driving by. pic.twitter.com/h0brs4gfC0 — The Hill (@thehill) November 14, 2020

Напомним, что ранее CNN со ссылкой на источники сообщило, что штаб Трампа не только планирует обжаловать результаты выборов в штатах, где победил Байден, но и устраивать митинги. Предполагается, что это может помочь в качестве аргументации того, что на выборах могли быть фальсификации.

Согласно законодательству США , победитель президентских выборов определяется только после получения итоговых результатов во всех штатах и завершения судебных дел. Окончательное же решение выносит Коллегия выборщиков, которая собирается 14 декабря для финального голосования за того или иного кандидата в президенты.