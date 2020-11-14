В Вашингтоне проходит "миллионный марш" в поддержку Трампа (обновлено)

Участники устроили шествие по улицам столицы США и высказали поддержку "Трампу, стране и свободным выборам".

Фото: polk.gop

В Вашингтоне в субботу начался "марш-миллионник" в поддержку действующего президента США Дональда Трампа.

Участники планируют маршировать по улицам города и "поддерживать Трампа, страну и свободные выборы", - сообщается на странице организаторов акции в Facebook.

"Дональд Трамп встал и боролся за наш народ. Время выступить за него и нашу Конституцию", - призвали организаторы.

Марш начался возле Национального Монумента. Прямую трансляцию ведет телеканал FoxNews.

Фото: foxnews.com

President Donald J Trump just drove by at the Million Maga March!!! pic.twitter.com/kAb7p7t7is

— Million Maga March (@MilionMagaMarch) November 14, 2020

Обновлено. Дональд Трамп приехал на марш и поздравил своих сторонников, сообщает The Hill.

Президент остался в своей машине, но медленно проехал мимо толпы, махая рукой участникам митинга. Участники марша скандировали: "США! США!", - и фотографировали Трампа.

MOMENTS AGO: Trump supporters rush to see the president's motorcade driving by. pic.twitter.com/h0brs4gfC0

— The Hill (@thehill) November 14, 2020

Напомним, что ранее CNN со ссылкой на источники сообщило, что штаб Трампа не только планирует обжаловать результаты выборов в штатах, где победил Байден, но и устраивать митинги. Предполагается, что это может помочь в качестве аргументации того, что на выборах могли быть фальсификации.

Согласно законодательству США, победитель президентских выборов определяется только после получения итоговых результатов во всех штатах и завершения судебных дел. Окончательное же решение выносит Коллегия выборщиков, которая собирается 14 декабря для финального голосования за того или иного кандидата в президенты.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе экс-вице-президента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена на народном голосовании за президента. Он получает 273 голоса из 270 необходимых благодаря 20 голосам Пенсильвании.

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