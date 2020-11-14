В Вашингтоне проходит "миллионный марш" в поддержку Трампа (обновлено)

Напомним, что ранее CNN со ссылкой на источники сообщило, что штаб Трампа не только планирует обжаловать результаты выборов в штатах, где победил Байден, но и устраивать митинги. Предполагается, что это может помочь в качестве аргументации того, что на выборах могли быть фальсификации.
Согласно законодательству США, победитель президентских выборов определяется только после получения итоговых результатов во всех штатах и завершения судебных дел. Окончательное же решение выносит Коллегия выборщиков, которая собирается 14 декабря для финального голосования за того или иного кандидата в президенты.
7 ноября американские СМИ сообщили о победе экс-вице-президента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена на народном голосовании за президента. Он получает 273 голоса из 270 необходимых благодаря 20 голосам Пенсильвании.