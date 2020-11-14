Сумы просят Кабмин перенести "карантин выходного дня" на понедельник и вторник

Исполнительный комитет городского совета Сум обращается в Кабинет министров с предложением перенести карантин выходного дня на другие дни недели.

Об этом сообщается на сайте горсовета.

Мэр города Александр Лысенко подчеркнул, что пока это единственный действенный шаг поддержать предпринимателей. Он напомнил, что несколько недель назад таким образом Сумы добились пересмотра применения противоэпидемических мероприятий на территории в период действия на территории территориальной общины "красного" уровня эпидемической опасности.

"Понимаем, правительство имеет целью снижение уровня заболеваемости среди населения, в связи с чем и определяет короткий период локдауна на субботу и воскресенье, то есть - на выходные дни. В то же время практически того же результата можно достичь за счет определения выходными днями других дней недели, а не субботу и воскресенье, исходя из особенностей видов хозяйственной деятельности и местных условий, что создало бы более приемлемые и гибкие условия для малого и среднего бизнеса. Учитывая специфику каждого населенного пункта, было бы целесообразно в рамках карантинных мероприятий и действующего законодательства в области защиты населения от инфекционных болезней, определить выходными днями понедельник и вторник в период с 14 ноября 2020 года до 30 ноября 2020 года ", - говорится в обращении.

Лысенко отметил, что в понедельник состоится селекторное совещание под председательством премьер-министра, где сумчане дополнительно озвучат свою позицию. Также городской голова сообщил, что советовался с руководителями других городов, которые выразили свою позицию по карантину выходного дня, и считают решение Сум эффективным в решении этого вопроса.

Напомним, в Украине с полуночи 14 ноября начал действовать общегосударственный комплекс ограничений, известный как “карантин выходного дня”.

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что считает карантин выходного дня "глупостью" и заявил, что Львов не будет поддерживать решения правительства, ведь выходные в городе отменяются. В Днепре также не будет карантина выходного дня, потому что "городская комиссия ТЭБ и ЧС заболела и не может имплементировать решение правительства". В Ровно принятие решения о введении карантина выходного дня решили отложить на следующую неделю. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко назвал введение карантина выходного дня "большой ошибкой".

Также отказалась вводить карантин выходного дня мэрия Одессы, Тернополя и Житомира. Горсовет Чернигова направил обращение в Кабмин, в котором просит отменить карантин выходного дня.

В Киевской городской госадминистрации заявили, что будут выполнять решение правительства.

Петиция об отмене "карантина выходного дня" на сайте Офиса президента набрала более 25 тыс. голосов, необходимых для ее рассмотрения.