Украина не получит вакцину от коронавируса в числе первых, - ВОЗ

Вакцина от коронавируса появится в Украине не ранее первого квартала следующего года. Это будет лишь небольшая первая партия, которой будут привиты люди, входящие в группы наибольшего риска. Более крупное поступление вакцины ожидается позже – ближе к лету 2021 года. Об этом сообщил Ярно Хабихт, возглавляющий Офис Всемирной организации здравоохранения в Украине.

Украина не получит вакцину от коронавируса в числе первых: ВОЗ назвала возможные сроки

По словам Хабихта, первая партия вакцины, которая появится в Украине уже в первом квартале 2021 года, будет состоять из 1,25 миллиона доз, которыми можно будет привить около 3% населения нашей страны.

"Украина сейчас определяет группы риска, которые будут вакцинироваться в первую очередь", - говорит Ярно Хабихт.

Как предполагает ВОЗ, эти первые вакцины пойдут на то, чтобы обезопасить врачей, полицейских, социальных работников и людей, имеющих серьезные хронические заболевания.

Украина не получит вакцину от коронавируса в числе первых: ВОЗ назвала возможные сроки

Более солидные поступления вакцины ожидаются уже ближе к лету 2021 года. Но и тогда они будут доступны далеко не всем, ибо по проекту COVAX предполагается в первую очередь, обеспечить вакцинами около 20% численности населения страны. Этого, конечно, недостаточно, однако больше ВОЗ пока организовать не может.

При этом чиновник ВОЗ отмечает, что все вакцины, которые поступят в страну, будут высокого качества, проверенные на всех стадиях клинических испытаний. Кто будет производителем этого препарата, пока не сообщают.

Во Всемирной организации здравоохранения это назвали "справедливым распределением" среди нуждающихся стран. Ну, а поскольку в этой ситуации нет не нуждающихся, то Украина оказалась в этом списке далеко не первой. К пример, в США Трамп пообещал, что вакцинация всего населения начнется уже в апреле. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Ведь в США сразу несколько лабораторий работают над созданием вакцины от COVID-19. Причем некоторые их них уже находятся на финальной стадии испытаний.


Марченко Любов, Тудей

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