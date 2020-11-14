Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"

Президент Владимир Зеленский, который находится в больнице "Феофания" с коронавируом, написал новое видеообращение. Он рассказал, что чувствует себя хорошо, и, в том числе, этому способствует "смех и хорошее настроение".

Видео опубликовано в соцсетях Офиса президента.

"Хочу поблагодарить своих постоянных оппонентов, которые распространяли фейки о том, что лечение президента стоит миллионы гривен в день. Спасибо, что даете возможность посмеяться, поднимаете настроение и таким образом заботитесь о моем здоровье. Конечно, все это - бред, я нахожусь в больнице на общих условиях. как и все другие пациенты", - сказал Зеленский.

Он отметил, что главной темой прошедшей недели стало введение "карантина "выходного дня", и по этому поводу есть множество дискуссий.

"Это можно поддерживать или не поддерживать. Но нельзя не понимать, почему такое решение было принято. У нас ежедневно новые рекорды - больше 12 тыс. новых заболевших за день. Надо сбить динамику ... Но нельзя доводить до ситуации, когда нашим врачам придется выбирать, кого лечить", - подчеркнул Зеленський.

Президент привел пример, что страны Европы вводят полные локдауны, и, по его мнению, это "еще хуже для бизнеса, чем карантин выходного дня". Поэтому он проводит совещания с правительством и ставит задачу поддержать бизнес. Зеленский раскритиковал мэров городов, которые не соглашаются вводить локдаун на выходные и считает, что у них "продолжается второй тур местных выборов". Президент призвал украинцев «не быть ковид-атеистами".

Напомним, в Украине с полуночи 14 ноября начал действовать общегосударственный комплекс ограничений, известный как “карантин выходного дня”.

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что считает карантин выходного дня "глупостью" и заявил, что Львов не будет поддерживать решение правительства, ведь выходные в городе отменяются. В Днепре также не будет карантину выходного дня, потому что "городская комиссия ТЭБ и ЧС заболела и не может имплементировать решение правительства".

В Ровно решение о введении карантина выходного дня решили отложить на следующую неделю. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко назвал введение карантина выходного дня "большой ошибкой".

Также отказалась вводить карантин выходного дня мэрия Одессы, Тернополя и Житомира. Горсовет Чернигова направил обращение в Кабмин, в котором просит отменить карантин выходного дня.

В Киевской городской госадминистрации заявили, что будут выполнять решение правительства.

В то же время петиция об отмене "карантина выходного дня" набрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом.