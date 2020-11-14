Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"

Президент записал новое видеообращение из "Феофании".

Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский, который находится в больнице "Феофания" с коронавируом, написал новое видеообращение. Он рассказал, что чувствует себя хорошо, и, в том числе, этому способствует "смех и хорошее настроение".

Видео опубликовано в соцсетях Офиса президента.

"Хочу поблагодарить своих постоянных оппонентов, которые распространяли фейки о том, что лечение президента стоит миллионы гривен в день. Спасибо, что даете возможность посмеяться, поднимаете настроение и таким образом заботитесь о моем здоровье. Конечно, все это - бред, я нахожусь в больнице на общих условиях. как и все другие пациенты", - сказал Зеленский.

Он отметил, что главной темой прошедшей недели стало введение "карантина "выходного дня", и по этому поводу есть множество дискуссий.

"Это можно поддерживать или не поддерживать. Но нельзя не понимать, почему такое решение было принято. У нас ежедневно новые рекорды - больше 12 тыс. новых заболевших за день. Надо сбить динамику ... Но нельзя доводить до ситуации, когда нашим врачам придется выбирать, кого лечить", - подчеркнул Зеленський.

Президент привел пример, что страны Европы вводят полные локдауны, и, по его мнению, это "еще хуже для бизнеса, чем карантин выходного дня". Поэтому он проводит совещания с правительством и ставит задачу поддержать бизнес. Зеленский раскритиковал мэров городов, которые не соглашаются вводить локдаун на выходные и считает, что у них "продолжается второй тур местных выборов". Президент призвал украинцев «не быть ковид-атеистами".

Напомним, в Украине с полуночи 14 ноября начал действовать общегосударственный комплекс ограничений, известный как “карантин выходного дня”.

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что считает карантин выходного дня "глупостью" и заявил, что Львов не будет поддерживать решение правительства, ведь выходные в городе отменяются. В Днепре также не будет карантину выходного дня, потому что "городская комиссия ТЭБ и ЧС заболела и не может имплементировать решение правительства".

В Ровно решение о введении карантина выходного дня решили отложить на следующую неделю. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко назвал введение карантина выходного дня "большой ошибкой".

Также отказалась вводить карантин выходного дня мэрия Одессы, Тернополя и Житомира. Горсовет Чернигова направил обращение в Кабмин, в котором просит отменить карантин выходного дня.

В Киевской городской госадминистрации заявили, что будут выполнять решение правительства.

В то же время петиция об отмене "карантина выходного дня" набрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский заболел коронавирусомЗеленский заболел коронавирусом
Суд в Херсоне взял под стражу руководителя "управления транспорта" Крыма ФедорянаСуд в Херсоне взял под стражу руководителя "управления транспорта" Крыма Федоряна
РоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - РезниковРоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - Резников
Министр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковидМинистр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковид
Решение КС относительно деклараций ставит под угрозу предыдущие достижения Украины - ТейлорРешение КС относительно деклараций ставит под угрозу предыдущие достижения Украины - Тейлор
Блок рекламы


Похожие новости
Петиция об отмене "карантина выходного дня" набрала более 25 тыс. голосовПетиция об отмене "карантина выходного дня" набрала более 25 тыс. голосов
Саакашвили призвал грузинских полицейских не выполнять приказы властиСаакашвили призвал грузинских полицейских не выполнять приказы власти
В Днепре не будет карантина выходного дня - "городская комиссия ТЭБ и ЧС заболела и не может ввести решение правительства"В Днепре не будет карантина выходного дня - "городская комиссия ТЭБ и ЧС заболела и не может ввести решение правительства"
В Украине начал действовать "карантин выходного дня"В Украине начал действовать "карантин выходного дня"
Ермак призвал Францию и Германию поддержать документ, который ускорит переговоры в МинскеЕрмак призвал Францию и Германию поддержать документ, который ускорит переговоры в Минске
Зеленский назначил послом в Сингапуре спикера МИД ЗеленкоЗеленский назначил послом в Сингапуре спикера МИД Зеленко
Горсовет Чернигова просит Кабмин отменить карантин выходного дняГорсовет Чернигова просит Кабмин отменить карантин выходного дня
ЦИК: карантин выходного дня не повлияет на второй тур местных выборовЦИК: карантин выходного дня не повлияет на второй тур местных выборов
Мэр Тернополя отказывается вводить карантин выходного дняМэр Тернополя отказывается вводить карантин выходного дня
Зеленский чувствует себя хорошо и находится в "Феофании" на тех же условиях, что и другие пациентыЗеленский чувствует себя хорошо и находится в "Феофании" на тех же условиях, что и другие пациенты
Последние новости
Подгружаем последние новости