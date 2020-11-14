МВД не может выделить “Киевской службе спасения" деньги из фонда борьбы с COVID-19

МВД не может выделить “Киевской службе спасения" деньги из фонда борьбы с COVID-19

Министерство внутренних дел не может выделить коммунальной аварийно-спасательной службе “Киевская служба спасения” деньги из фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями. По информации Минфина свободных средств нет.

Об этом KV стало известно из письма Министерства внутренних дел в ответ на поручение вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова совместно с Минфином, ДСНС и Киевской горгосадминистрацией проработать вопрос выделения из фонда борьбы с COVID-19 средств для “Киевской службы спасения”.

“По информации Министерства финансов Украины, объем средств, выделенных из фонда в соответствии с принятыми решениями Кабинета Министров Украины, достиг объема бюджетного назначения, утвержденного в государственном бюджете на 2020 год для фонда”, – сказано в сообщении.

В письме также отмечается, что вопрос выделения "Киевской службе спасения” средств из фонда борьбы с COVID-19 не относится к полномочиям МВД и ДСНС.

Напомним, в мае с.г. председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко заявил, что благодаря своевременному введению карантина в Украине удается сохранять стабильную ситуацию с распространением COVID-19. Он призвал обеспечить открытое информирование об использовании средств Стабилизационного фонда, созданного из местных бюджетов для противодействия COVID-19.

Фото: страница в Facebook КАСС “Киевская служба спасения”

 


Оксана Олейникова, КиевВласть

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