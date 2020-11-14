В украинской армии зафиксировали две смерти от ковида

Умерли военнослужащие из Житомирской и Львовской областей.

В Вооруженных силах Украины зафиксировано две новые смерти от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

Умерли военные из Житомирской и Львовской областей. Общее количество летальных случаев от ковида составляет 23.

За прошедшие сутки зарегистрировано 179 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 27 человек.

По состоянию на 14 ноября в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 2 494 человека.

Всего за время пандемии выздоровели 5 230 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 354 человека.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине было выявлено 12 524 новых случая заболевания коронавирусом. Умер 191 человек, выписаны 4 962 украинца.