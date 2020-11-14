Петиция об отмене "карантина выходного дня" набрала более 25 тыс. голосов

Петиция призывает отменить запрет на осуществление предпринимательской деятельности в целом и с ограничением времени.

Петиция "Нет карантину выходного дня! Нет ограничениям в осуществлении предпринимательской деятельности!" набрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом.

Так, петиция, которую зарегистрировала Екатерина Егорова, набрала 27 383 голоса при необходимых 25 тысячах.

Автор петиции отмечает, что в соответствии с положениями раздела II «Права, свободы и обязанности человека и гражданина" Конституции Украины, каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом (часть первая статьи 42).

Согласно статье 64 Конституции Украины, конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины.

Петиция призывает отменить карантин выходного дня и запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени.

Фото: скриншот

По мнению Егоровой, карантин выходного дня будет иметь катастрофические последствия для экономики и социокультурной жизни украинского общества, повлечет полную потерю доходов и приведет бизнес к нерентабельности и закрытию.

Напомним, в полночь 14 ноября в Украине начал действовать общегосударственный комплекс ограничений, известный как "карантин выходного дня".

На выходные будет действовать запрет на: работу кафе, ресторанов, кроме обслуживания на вынос; работу ТРЦ, работу развлекательных заведений. Магазинам можно работать только тем, где 60% товара являются продуктами или лекарствами, а также топливом. Нельзя в выходные работать заведениям культуры, спортзалам, фитнес-центрам, бассейнам.

В Днепре не будет карантина выходного дня, так как "городская комиссия ТЭБ и ЧС заболела и не может имплементировать решение правительства".

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что считает карантин выходного дня "глупостью", и заявил, что Львов не будет поддерживать решение правительства, поскольку выходные в городе отменяются.

В Ровно решение о введении карантина выходного дня решили отложить на следующую неделю. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко назвал введение карантина выходного дня "большой ошибкой". Также отказалась вводить карантин выходного дня мэрия Одессы, Тернополя и Житомира. Горсовет Чернигова направил обращение в Кабмин, в котором просит отменить карантин выходного дня.

В Киевской городской госадминистрации заявили, что будут выполнять решение правительства.