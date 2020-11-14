Оккупанты на Донбассе использовали беспилотник

Беспилотник оккупанты применили в районе Шумов.

Оккупанты на Донбассе использовали беспилотник
Фото: ukrinform.ua

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано пять нарушений договоренностей со стороны РФ.

Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Вблизи Каменки оккупанты применили миномет калибра 82 миллиметра. Неподалеку Водяного противник совершил выстрелы из автоматического станкового гранатомета и ручного противотанкового гранатомета.

В районе населенного пункта Марьинка зафиксировано открытие огня вражеского снайпера. Вражеский огонь был прекращен.

В районе Шумов роSSийские оккупанты применили БПЛА, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17. Беспилотник противника был "успешно подавлен".

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

С начала текущих суток, 14 ноября, нарушений договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы, на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

Напомним, 12 ноября незаконные вооруженные формирования РоSSийской Федерации совершили две провокации и открыли огонь возле населенных пунктов Каменка и Водяное.

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