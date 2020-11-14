В Луцке заменили почти 100 членов УИК

Люди сами отказываются работать, ссылаясь на состояние здоровья или семейные обстоятельства.

В Луцке заменили почти 100 членов УИК
Фото: ukrainepravo.com

В составе участковых избирательных комиссий в Луцке заменили почти 100 членов.

Об этом сообщила Гражданская сеть ОПОРА со ссылкой на главу Луцкой городской ТИК Марию Парфенюк.

По ее словам, представление о замене вносили партии «Европейская Солидарность», «За будущее» и кандидат Игорь Полищук («За будущее»). Кроме того, ВО «Батькивщина» отозвала своих членов комиссии. О причинах замен - преимущественно это отказы членов УИК.

«Люди сами отказываются. Болезни людей, семейные обстоятельства, нежелание работать на избирательном участке, не понравилось», - добавила Мария Парфенюк.

Добавим, что в период с 25 октября по 13 ноября в составе городских или областной ТИК на Волыни провели только две замены.

Согласно части 4 статьи 33 Избирательного Кодекса Украины, территориальные избирательные комиссии в пределах полномочий, определенных настоящим Кодексом, обеспечивают организацию подготовки и проведение местных выборов. Полномочия члена соответствующей территориальной, участковой избирательной комиссии прекращаются досрочно в связи с внесением представления о замене члена избирательной комиссии субъектом, по представлению которого кандидатура такого члена была включена в состав избирательной комиссии.

Напомним, в воскресенье, 15 ноября, состоится повторное голосование на местных выборах. В частности, в семи регионах Украины состоится второй тур выборов городского головы: в Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Каменец-Подольском (Хмельницкая область), Одессе, Сумах и Херсоне.

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