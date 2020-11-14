В Нагорный Карабах продолжает прибывать роSSийская техника, в том числе танки и система "Град"

Фото: сайт Минобороны РФ

Фото: сайт Минобороны РФ

В Нагорный Карабах в соответствии с соглашением о перемирии между Арменией и Азербайджаном продолжают прибывать роSSийские войска с техникой.

Об этом говорится на сайте Минобороны РФ .

"Продолжается развертывание роSSийского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", - говорится в сообщении.

Фото: сайт Минобороны РФ

В составе колонн в пункты назначения прибывают бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, доставляемые из РоSSийской Федерации самолетами Ил-76.

В то же время, как сообщил Украинский милитаристский портал, РоSSия заводит в Нагорный Карабах танки Т-72 и РСЗО БМ-21 «Град».

Танки удалось идентифицировать по тактическим знакам, а танк с бортовым номером 431 ранее уже светился в роSSийском военно-пропагандистском видео со 102-й военной базы в Гюмри.

Напомним, Азербайджан и Армения обменялись телами нескольких военнослужащих, погибших во время боев у города Шуша.

12 ноября Президент РФ Владимир Путин подписал указ о "мерах поддержания мира в Нагорном Карабахе".

Устанавливается, что РоSSия направляет миротворческий контингент в составе до 1960 военных со стрелковым оружием, с БТР в 90 единиц и авто, и спецтехникой сроком на 5 лет с автоматическим продлением на аналогичные периоды, если за 6 месяцев до истечения срока Азербайджан или Армения не откажутся.

РоSSийские военные будут размещаться вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Минобороны РФ будет проводить ротацию состава военных минимум дважды в год. Правительство РФ должно финансировать связанные с этим расходы.

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с президентами РоSSии и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение вступает в силу с 01:00 10 ноября и предусматривает передачу под контроль от Армении Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и территорий в Газаском районе.

Договоренности, в частности, предусматривают размещение роSSийских военных-миротворцев вдоль линии соприкосновения в течение пяти лет с автоматическим продлением на аналогичные сроки.

В Армении на фоне этого заявления вспыхнули масштабные протесты, люди захватили здание парламента и напали на его главу. Они требовали сказать, где находится премьер-министр Никол Пашинян.

Уже днём 10 ноября стало известно, что РФ начала отправлять подразделения 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа в Нагорный Карабах. 20 самолетов военно-транспортной авиации РоSSии Ил-76 прибыли в Армению. Они доставили в страну более 400 военных, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи.

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной.