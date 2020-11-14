Из Фонда борьбы с COVID-19 на строительстве дорог украдено 36 млрд гривен - экс-советник руководителя ОП Уманский

Экс-министр финансов, бывший советник главы Офиса президента Андрея Ермака Игорь Уманский (на фото) заявил, что из Фонда борьбы с COVID-19 на строительстве дорог украдено 36 млрд гривен. Игорь Уманский уверен, что это связано с беспрецедентным уровнем роста коррупции и потерей властью адекватного восприятия реальности.

Об этом KV стало известно из сообщения Игоря Уманского.

“2020-й запомнится украинцам надолго. Не только из-за пандемии и неуклюжей борьбы с ней, но из-за беспрецедентного уровня роста коррупции и потери властью адекватного восприятия реальности. Так называемое “Большое строительство” – яркое тому подтверждение”, – написал Игорь Уманский.

Он отмечает, что за последние два года бюджет “на дороги” вырос в 3 раза. В следующем году он превысит бюджет Минобороны и может сравниться с бюджетом на всю медицинскую систему.

“Война и пандемия кончились? Даже на оборону такого сногсшибательного роста не было с начала боевых действий. Так где “собака порылась”, какая мотивация?” – вопрошает экс-министр финансов.

Игорь Уманский отмечает следующие моменты в действиях власти:

С начала “Большого строительства” начались изменения в требованиях к тендерной документации. По странному “стечению обстоятельств”, новым требованиям соответствует только шесть компаний. При этом эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%.

Если сложить все тендеры этой “гнусной шестерки” и вычислить эти “дисконты” – имеем около 36 млрд гривен. Именно такую ??сумму получил дополнительно Автодор из “ковидного фонда” на “Большую стройку”.

Почти каждый месяц правительство начало искать, у кого еще можно отобрать и направить на “благую цель”. То 2 млрд очередных добавят, то госбанки “нагнут” выдать очередные млрд. Например, было снято со строительства онкоцентра более 100 млн гривен.

В заключение Игорь Уманский сообщает, что МВФ требует аудит как по “ковидному фонду”, так и Укравтодору, чего власть очень боится

Напомним, Игорь Уманский занимал пост министра финансов с 4 марта по 30 марта 2020 года.

В апреле Верховная Рада приняла изменения в Закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан Фонд борьбы с COVID-19. Создали его прежде всего для финансирования дополнительных расходов на здравоохранение и социальные расходы, непосредственно связанные с эпидемией COVID-19. Окончательный объем фонда составил 66 млрд гривен, которые разделили по приоритетным направлениям.

Как сообщала KV , бывший министр финансов Игорь Уманский считает, что его уволили из-за попыток поменять глав Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы, при которых масштабно разворовывается госбюджет. При этом Уманский заявил, что проект секвестра госбюджета-2020 не обсуждался на Кабмине.