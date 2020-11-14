Нацполиция получила более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства

Полиция составила 2 397 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с выборами.

Фото: пресс-лужба МВД

С начала избирательной кампании в органы Национальной полиции Украины поступило 16 203 заявления и сообщения о нарушении избирательного законодательства

Об этом сообщила пресс-служба МВД .

Всего органами полиции составлено 2 397 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1 093 уголовных производствах: 687 открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 406 - связанных с избирательным процессом.

Напомним, в ЦИК заявили, что введение карантина выходного дня не повлияет на проведение повторного голосования на местных выборах в Украине.

В воскресенье, 15 ноября, состоится повторное голосование на местных выборах. В частности, в семи регионах Украины состоится второй тур выборов городского головы: в Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Каменец-Подольском (Хмельницкая область), Одессе, Сумах и Херсоне.