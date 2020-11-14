Саакашвили призвал грузинских полицейских не выполнять приказы власти

По его словам, полиция не может поднять руку на грузинский народ.

Саакашвили призвал грузинских полицейских не выполнять приказы власти
Фото: interpressnews.ge

Лидер грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Михаил Саакашвили призвал грузинских полицейских не выполнять приказы власти.

Об этом он заявил в видеообращении, пишет interpressnews.ge.

По его словам, полиция не может поднять руку на грузинский народ.

"Я хочу сказать полиции: у вас вообще есть матери? Вам не стыдно? Какие приказы вы выполняете, и как вас заставили замолчать. Я сделаю все, я иду до конца", - заявил лидер грузинской оппозиции.

Отметим, 12 ноября начались переговоры между грузинскими властями и оппозицией. Стороны ищут выход из политического кризиса, возникшего в стране после парламентских выборов. Переговоры состоялись в резиденции посла США в Грузии с участием, в частности, послов США и Франции.

Саакашвили отметил в комментарии СМИ, что доволен началом переговоров.

Напомним, в Грузии во время протестов пострадали по меньшей мере 27 человек. Власти Грузии объяснили жесткий разгон митинга тем, что демонстранты попытались штурмовать ЦИК.

8 ноября полиция Грузии применила водометы против участников акции протеста, которые попытались прорваться в здание Центральной избирательной комиссии в Тбилиси. По данным телеканала "Мтавари", спецсредства были применены без предупреждения, когда протестующие приблизилась к ограждениям около избирательной комиссии.

Участники акции обвиняют правящую партию в фальсификации итогов голосования 31 октября и требуют проведения новых досрочных выборов.

По итогам первого тура выборов в однопалатный парламент страны правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 48,15% голосов избирателей. Оппозиционный блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция Сила в единстве" (ЕНД), получил 27,14%. Оппозиция не признала итоги выборов и отказалась входить в новый парламент. Украинских нардепов наблюдателями на выборы в Грузии не пустили.

Парламентские выборы в Грузии проходили по новым правилам. Порог для прохождения был снижен с 3 до 1%. В выборах участвовали 48 партий и два блока.

Второй тур выборов пройдет во всех 8 одномандатных округах Тбилиси, а также в 6 округах в регионах - в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Хашури, Рустави и Телави.

Второй тур состоится, вероятно, 21 ноября.

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