Саакашвили призвал грузинских полицейских не выполнять приказы власти
По его словам, полиция не может поднять руку на грузинский народ.
Лидер грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Михаил Саакашвили призвал грузинских полицейских не выполнять приказы власти.
Об этом он заявил в видеообращении, пишет interpressnews.ge.
По его словам, полиция не может поднять руку на грузинский народ.
"Я хочу сказать полиции: у вас вообще есть матери? Вам не стыдно? Какие приказы вы выполняете, и как вас заставили замолчать. Я сделаю все, я иду до конца", - заявил лидер грузинской оппозиции.
Отметим, 12 ноября начались переговоры между грузинскими властями и оппозицией. Стороны ищут выход из политического кризиса, возникшего в стране после парламентских выборов. Переговоры состоялись в резиденции посла США в Грузии с участием, в частности, послов США и Франции.
Саакашвили отметил в комментарии СМИ, что доволен началом переговоров.
Напомним, в Грузии во время протестов пострадали по меньшей мере 27 человек. Власти Грузии объяснили жесткий разгон митинга тем, что демонстранты попытались штурмовать ЦИК.
8 ноября полиция Грузии применила водометы против участников акции протеста, которые попытались прорваться в здание Центральной избирательной комиссии в Тбилиси. По данным телеканала "Мтавари", спецсредства были применены без предупреждения, когда протестующие приблизилась к ограждениям около избирательной комиссии.
Участники акции обвиняют правящую партию в фальсификации итогов голосования 31 октября и требуют проведения новых досрочных выборов.
По итогам первого тура выборов в однопалатный парламент страны правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 48,15% голосов избирателей. Оппозиционный блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция Сила в единстве" (ЕНД), получил 27,14%. Оппозиция не признала итоги выборов и отказалась входить в новый парламент. Украинских нардепов наблюдателями на выборы в Грузии не пустили.
Парламентские выборы в Грузии проходили по новым правилам. Порог для прохождения был снижен с 3 до 1%. В выборах участвовали 48 партий и два блока.
Второй тур выборов пройдет во всех 8 одномандатных округах Тбилиси, а также в 6 округах в регионах - в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Хашури, Рустави и Телави.
Второй тур состоится, вероятно, 21 ноября.