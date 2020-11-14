В Днепре не будет карантина выходного дня - "городская комиссия ТЭБ и ЧС заболела и не может ввести решение правительства"

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

В Днепре не будет карантина выходного дня -
Фото: dyvys.in

В Днепре не будут вводить карантин выходного дня, который вступил в силу согласно распоряжению правительства с 00 часов субботы.

Мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook сообщил, что "городская комиссия ТЭБ и ЧС заболела".

"Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в силах", - написал Филатов.

Он обратился к предпринимателям и пожелал им хороших выходных, а также призвал соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Филатов напомнил, что Днепр и область занимают второе место с конца по заболеваемости коронавирусом и входят в тройку регионов с наименьшим распространением болезни.

Напомним, что решение о введении карантина выходного дня с жесткими ограничениями было принято правительством в среду. Запрещено работать ТРЦ, вещевым и бытовым магазинам, салонам красоты, а кафе и ресторанам можно обслуживать только на вынос или на доставку.

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что считает карантин выходного дня "глупостью" и заявил, что Львов не будет поддерживать решение правительства, поскольку выходные в городе отменяются.

В Ровно решение о введении карантина выходного дня решили отложить на следующую неделю. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко назвал введение карантина выходного дня "большой ошибкой". Также отказалась вводить карантин выходного дня мэрия Одессы, Тернополя и Житомира. Горсовет Чернигова направил обращение в Кабмин, в котором просит отменить карантин выходного дня.

В Киевской городской госадминистрации заявили, что будут выполнять решение правительства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. А также, что мэры не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления.

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