В Черновцах предприниматели перекрыли дорогу, протестуя против «карантина на выходные»

Предприниматели передали в облгосадминистрацию заявление с требованием разрешить им работать.

В Черновцах около 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли дорогу с требованиями разрешить работу рынка во время карантина выходного дня.

Об этом пишет Суспільне.

Директор рынка Игорь Маслянчук заверил, что поддерживает требования предпринимателей. Он предложил им передать в облгосадминистрацию обращение с требованием разрешить им работать, что предприниматели и сделали.

По словам предпринимателя Виталия Лаврущака, они могут организовать работу с соблюдением всех карантинных требований, поскольку рынок не является закрытым помещением.

В то же время заместитель мэра Черновцов Александр Паскар заявил ранее, что в городе будут придерживаться всех требований карантина выходного дня.

Напомним, в Украине с полуночи 14 ноября начал действовать общегосударственный комплекс ограничений, известный как "карантин выходного дня".

Во Львове с самого утра полицейские патрулируют около крупнейших рынков города.

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что считает карантин выходного дня "глупостью" и заявил, что Львов не будет поддерживать решение правительства, поскольку выходные в городе отменяются.

В Днепре тоже не будет карантина выходного дня, так как "городская комиссия ТЭБ и ЧС заболела и не может имплементировать решение правительства".

В Ровно решение о введении карантина выходного дня решили отложить на следующую неделю. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко назвал введение карантина выходного дня "большой ошибкой".

Также отказалась вводить карантин выходного дня мэрия Одессы, Тернополя и Житомира. Горсовет Чернигова направил обращение в Кабмин, в котором просит отменить карантин выходного дня.

В Киевской городской госадминистрации заявили, что будут выполнять решение правительства.

В то же время петиция об отмене "карантина выходного дня" набрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом.