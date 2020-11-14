В Украине начал действовать "карантин выходного дня"

В Украине с полуночи 14 ноября начинает действовать общегосударственный комплекс ограничений, известный как "карантин выходного дня".

Соответствующее постановление было утверждено на заседании правительства 11 ноября. Текст постановления был обнародован на сайте правительства на следующий день.

Своим решением Кабмин отменил адаптивный карантин и ввел общегосударственный карантин с ограничениями как в оранжевом уровне. Ограничения будут действовать как минимум до 30 ноября.

Введенные ограничения предусматривают, что кино и театры могут работать только с заполненностью до 50%, запрет посещения музеев более чем 1 человек на 20 квадратных метров, запрет пассажирских перевозок в количестве больше, чем мест для сидения. Также это полный запрет дискотек, запрет организации досуга в заведениях общественного питания, запрет работы после 22 часов и до 7:00 кафе, ресторанов, баров (кроме деятельности адресной доставки и заказов на вынос).

Размещение в кафе посетителей возможно только на расстоянии столов 2 м, за столом не более 4 человек, посетители заходят и передвигаются только в масках. Во всех заведениях обязательная маркировка мест в очереди с расстоянием на 1,5 м. Запрет заведений с услугами размещения (но не отелей и санаторно-курортных учреждений, запрет посещения учебных заведений группами более 20 человек, кроме садов, школ, спецобразования, запрет деятельности спортзалов, если они не обеспечивают одного посетителя на 20 кв. метров.

Также внедряется карантин выходного дня с 00 часов субботы до 00 понедельника сроком на три недели. Карантин выходного дня предусматривает дополнительно к запретам будних дней: запрет работы кафе, ресторанов, кроме на вынос, работу ТРЦ, работу развлекательных заведений. Магазинам можно работать только тем, где 60% товара являются продуктами или лекарствами, топливом. Нельзя в выходные работать заведениям культуры, спортзал, фитнес-центрам, бассейнам.

Банки могут продолжать работать и в субботу, и воскресенье. Также для людей пожилого возраста внедряют приоритетные часы для посещения супермаркетов и аптек.

Напомним, решение правительства о введении карантина выходного дня не поддержали трое министров.

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что считает карантин выходного дня "глупостью" и заявил, что Львов не будет поддерживать решения правительства.

В Ровно решение о введении карантина выходного дня решили отложить на следующую неделю. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко назвал введение карантина выходного дня "большой ошибкой". Также отказались вводить карантин выходного дня дня мерии Одессы, Тернополя и Житомира. Горсовет Чернигова направил обращение к Кабмину, в котором просит отменить карантин выходного дня.

В Киевской городской госадминистрации заявили, что будут выполнять решение правительства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. А также, что мэры не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления.