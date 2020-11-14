В Афганистане в результате взрыва автомобиля погиб журналист "Радио Свобода"
Под его авто сработало "магнитное" взрывное устройство.
Журналіст Іліас Дає
Фото: Голос Америки
В результате взрыва бомбы в южной провинции Афганистана Гельманд погиб репортер, работавший в Афганской службе "Радио Свобода".
Об этом сообщает “Голос Америки”.
По информации афганских чиновников, убитый журналист Илиас Дае и его брат ехали в пресс-клуб в городе Лашкаргах, столице провинции, когда в их машине сработало "магнитное" взрывное устройство. В результате взрыва пострадали его брат, который также является журналистом, и другие люди.
В настоящее время ни одна группа не взяла на себя ответственность за это нападение, хотя чиновники возлагают ответственность на талибов.
Илиас Дае более десяти лет работал в провинции Гильменд для афганского филиала американского правительственного СМИ "Радио Свобода".
Организация "Комитет по защите журналистов" заявила, что власти Афганистана должны "тщательно расследовать" преступление и привлечь виновных к ответственности.
Afghan authorities must thoroughly investigate the car bomb attack that killed reporter Elyas Dayee and injured three others, and hold those responsible to account.https://t.co/39EwpKQkRb