В Афганистане в результате взрыва автомобиля погиб журналист "Радио Свобода"

Под его авто сработало "магнитное" взрывное устройство.

В Афганистане в результате взрыва автомобиля погиб журналист "Радио Свобода"
Журналіст Іліас Дає
Фото: Голос Америки

В результате взрыва бомбы в южной провинции Афганистана Гельманд погиб репортер, работавший в Афганской службе "Радио Свобода".

Об этом сообщает “Голос Америки”.

По информации афганских чиновников, убитый журналист Илиас Дае и его брат ехали в пресс-клуб в городе Лашкаргах, столице провинции, когда в их машине сработало "магнитное" взрывное устройство. В результате взрыва пострадали его брат, который также является журналистом, и другие люди.

В настоящее время ни одна группа не взяла на себя ответственность за это нападение, хотя чиновники возлагают ответственность на талибов.

Илиас Дае более десяти лет работал в провинции Гильменд для афганского филиала американского правительственного СМИ "Радио Свобода".

Организация "Комитет по защите журналистов" заявила, что власти Афганистана должны "тщательно расследовать" преступление и привлечь виновных к ответственности.

Afghan authorities must thoroughly investigate the car bomb attack that killed reporter Elyas Dayee and injured three others, and hold those responsible to account.https://t.co/39EwpKQkRb

— Committee to Protect Journalists #IPFA (@pressfreedom) November 12, 2020

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал убийство Дае работой "врагов" Афганистана, "с целью скрыть их отвратительные преступления и заглушить выразительный голос СМИ".

За последние недели по Афганистану прокатилась волна громких убийств педагогов, активистов, журналистов и чиновников в Кабуле и других городах. Эти убийства остаются без объяснений.

Так в минувшую субботу подобное магнитное взрывное устройство в Кабуле убило трех чиновников центрального банка, включая известного бывшего ведущего политического ток-шоу.

Напомним, 9 сентября в Кабуле было совершено покушение на вице-президента Афганистана Амруллу Салеха. Во время движения конвоя чиновника сработало взрывное устройство.

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