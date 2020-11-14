Ермак призвал Францию и Германию поддержать документ, который ускорит переговоры в Минске

Участники встречи договорились продолжить консультации по выработке единой дорожной карты на основе представленного Украиной документа.

Ермак призвал Францию и Германию поддержать документ, который ускорит переговоры в Минске
Фото: Макс Требухов

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в пятницу, 13 ноября, принял участие в рабочей встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" в формате видеоконференции.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

Отмечается, что Ермак отметил необходимость активизации работы Трехсторонней контактной группы. Поэтому он выступил за принятие документа, который "предоставил бы толчок Минскому переговорному формату".

В частности он рассказал о плане действий, который подготовила украинская сторона. Документ называется «План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей".

"Мы рассматриваем этот документ как относящийся к имплементации Минских договоренностей в работе ТКГ. Этот документ является результатом всех важных наработок как в нормандском формате в прошлом, так и в работе ТКГ. Я считаю, что в случае нахождения взаимопонимания этот план совместных шагов может действительно стать основой большой дорожной карты, которую мы можем принять на уровне Нормандского формата", - сказал Ермак.

Глава ОП отметил, что в украинском документе обобщены предложения, которые были озвучены сторонами на заседаниях ТКГ.

Участники встречи договорились продолжить консультации по выработке единой дорожной карты на основе представленного Украиной документа.

Украина поддержала предложение немецкой стороны организовать работу экспертных групп советников лидеров стран - участниц Нормандского формата для ускорения этого процесса. На следующей неделе представители Украины должны посетить Берлин для того, чтобы продолжить работу над документом, отметил Андрей Ермак.

Напомним, делегация Украины в Трехсторонний контактной группе считает необходимым провести до конца текущего года новую встречу на высшем уровне в "нормандском формате".

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