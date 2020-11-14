Степанов решил отказаться от должности депутата Одесского облсовета

Министр считает, что нужно хорошо делать что-то одно.

Степанов решил отказаться от должности депутата Одесского облсовета
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Максим Степанов, который по итогам выборов в местные советы был избран депутатом Одесского облсовета, объявил о намерении отказаться от этой должности.

Об этом он заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера", передает "Интерфакс-Украина".

"Депутатом областного совета я не буду. Закон позволяет объединять должности, но я считаю, что нужно хорошо делать что-то одно, поэтому от должности депутата облсовета я откажусь", - сказал Степанов.

Напомним, о том, что Степанов возглавит список "Слуги народа" на выборах в Одесский областной совет, стало известно 16 сентября. Глава Минздрава заявил, что "принял решение усилить команду президента в Одесской области и согласился возглавить список партии "Слуга народа" в областной совет".

Он также заявил, что не собирается оставлять свою должность в случае победы на выборах в Одесский облсовет.

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