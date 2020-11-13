Эстония готова присоединиться к "Крымской платформе"

Эстония обязуется участвовать в Крымской платформе, которая инициирована Украиной.

Эстония готова присоединиться к "Крымской платформе"
Фото: Toomas Huik/postimees.ee

Эстония готова присоединиться к украинской инициативе по формату "Крымская платформа".

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Эстонии в Twitter.

"Будучи преданным сторонником международного порядка, основанного на правилах, Эстония обязуется участвовать в Крымской платформе, инициированной Украиной", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма. По мнению главы МИД, Украина должна решать несколько тактических и одну стратегическую задачу.

По словам первого заместителя главы МИД Эмине Джеппар, создание платформы имеет целью "задать многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях". Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно 26 февраля - в день сопротивления Крыма роSSийской оккупации.

Провести в Украине первый Крымский саммит Министерство иностранных дел Украины планирует в 2021 году.

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