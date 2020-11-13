Зеленский назначил послом в Сингапуре спикера МИД Зеленко

Ранее она занимала должность первого секретаря посольства Украины в Германии.

Президент Владимир Зеленский назначил Екатерину Зеленко послом Украины в Сингапуре.

Соответствующий указ №498/2020 от 13 ноября опубликован на сайте Офиса президента.

"Назначить Зеленко Екатерину Михайловну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сингапур", - говорится в тексте указа.

Как известно, в ноябре 2018 года Зеленко была назначена спикером Министерства иностранных дел. До этого она занимала должность первого секретаря посольства Украины в Германии.

Напомним, 22 июня Зеленский уволил посла в Сингапуре Дмитрия Сеника, который по совместительству занимал должности посла в Брунее и Новой Зеландии.