Зеленский назначил послом в Сингапуре спикера МИД Зеленко

Ранее она занимала должность первого секретаря посольства Украины в Германии.

Зеленский назначил послом в Сингапуре спикера МИД Зеленко
Екатерина Зеленко
Фото: LB.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Екатерину Зеленко послом Украины в Сингапуре.

Соответствующий указ №498/2020 от 13 ноября опубликован на сайте Офиса президента.

"Назначить Зеленко Екатерину Михайловну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сингапур", - говорится в тексте указа.

Как известно, в ноябре 2018 года Зеленко была назначена спикером Министерства иностранных дел. До этого она занимала должность первого секретаря посольства Украины в Германии.

Напомним, 22 июня Зеленский уволил посла в Сингапуре Дмитрия Сеника, который по совместительству занимал должности посла в Брунее и Новой Зеландии.

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