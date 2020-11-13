Рада должна работать в штатном режиме, без изменений календарного плана, - Геращенко

Заместитель главы Верховной Рады должен вести сессии при отсутствии главы и первого заместителя.

Рада должна работать в штатном режиме, без изменений календарного плана, - Геращенко
Фото: Lb.ua

Верховная Рада в условиях кризиса должна работать в штатном режиме, без изменений календарного плана. Об этом написала сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мы искренне желаем скорейшего выздоровления руководству Верховной Рады Дмитрию Разумкова и Руслану Стефанчуку, но категорически против изменений в календарном плане сессии. Мы против «карантина выходного дня» для Верховной Рады и подчеркиваем, что согласно регламенту, заместитель председателя Верховной Рады должен вести сессии при отсутствии председателя и первого заместителя. И Елена Кондратюк готова выполнить свою работу, а мы все готовы работать, когда страна реально летит в пропасть», - написала Геращенко.

«Ключевая проблема для украинцев сейчас - это пандемия и экономический кризис. Мы требуем уже во вторник пригласить премьер-министра, правительство и заслушать, что это за инициатива «карантин выходного дня», какой блокирующий для ковида эффект она будет иметь, что будет с экономикой. Также мы требуем предоставить информацию о хищении 65 млрд грн, которые были выделены для антиковидного фонда. Потому что в больницах нет кислорода, у врачей нет доплат и страховок», - написала Геращенко.

Она считает, что на этой неделе следует рассмотреть законы об отсрочке введения кассовых аппаратов на год и поддержке бизнеса, создании ВСК по «вагнеровцам» и законы о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование и полномочиях НАПК.

«Мы за то, чтобы парламент работал. Мы категорически против переноса сессии и считаем, что в парламентско - президентской республике Верховная Рада в условиях кризиса должна работать, пока есть здоровые депутаты. ... Примечательно, что большинство лидеров фракций поддерживают позицию относительно того, что Верховная Рада должна работать в штатном режиме, без изменений календарного плана. Верховная Рада, как всегда в кризисные моменты, должна занять государственную и консолидирующую позицию по поиску путей выхода из конституционного кризиса, борьбы с пандемией, защиты малого бизнеса. Также все поддержали нашу инициативу о заслушивании премьера и министра здравоохранения», - добавила Ирина Геращенко.

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