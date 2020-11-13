За сутки на Донбассе зафиксированы четыре нарушения режима тишины со стороны оккупантов

В течение текущих суток, 13 ноября, на Донбассе зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации и ее наемников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", рядом с населенным пунктом Каменка, боевики применили миномет калибра 82 милиметра, а неподалеку Водяного - автоматический станковый гранатомет и ручной противотанковый гранатомет.

Кроме того, вблизи Марьинки зафиксировали работу снайпера оккупантов.

"Чтобы сохранить жизнь и здоровье украинских защитников, Объединенные силы предоставили адекватный ответ. После этого прицельные выстрелы снайпера вооруженных формирований РоSSийской Федерации и ее наемников прекратились. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - отметили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 ноября, на участках ответственности украинских подразделений в районе операции Объединенных сил на Донбассе также зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Потерь среди украинских военнослужащих не было.