МОН рекомендует вузам проводить обучение в смешанной форме с 16 ноября

Соответствующее письмо уже направили руководителям учебных заведений.

МОН рекомендует вузам проводить обучение в смешанной форме с 16 ноября
Фото: Макс Требухов

Министерство образования и науки Украины рекомендует проводить обучение в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования в смешанной форме.

Об этом сообщил в Telegam и.о. обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"С 16 ноября 2020 года обучение в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования МОН рекомендует проводить в смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписание занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении", - написал Шкарлет.

По его словам, соответствующее письмо уже направили руководителям учебных заведений.

"Организуя обучение в дистанционной или смешанной форме, следует учитывать изменения в правилах карантина и предыдущие рекомендации МОН", - добавил Шкарлет.

Напомним, в октябре Шкарлет призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране.

"Знаю и понимаю, что вопросы организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали сообща. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО", - призвал и.о. министра.

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