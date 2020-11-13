Минздрав внес в протокол лечения ковида переливание плазмы от тех, кто уже переболел

Этот метод могут применять к больным с тяжелым или критическим течением.

Министерство здравоохранения включило в протокол лечения ковида переливание плазмы тех, кто уже выздоровел от коронавируса.

Речь идет о реконвалесцентной плазме с высокими титрами антител класса IgG против SARS-CoV-2, говорится в протоколе лечения ковида.

"Оптимальным является введение плазмы в начале заболевания (до появления антител), наиболее эффективно - в первые 72 часа перед появлением первых клинических симптомов", - говорится в документе.

Отмечается, что плазма может быть использована для раннего специфического лечения коронавируса только для тех пациентов, которые имеют лабораторно подтвержденное заболевание ковидом, тяжелое или критическое течение заболевания или прогностические факторы прогрессирования до тяжелого или критического состояния.

Тяжелое течение определяется при наличии не менее одного из следующих факторов:

Одышка

Частота дыхания более 30 в минуту

Насыщение крови кислородом менее 92%

Индекс оксигенации (обмена кислородом в легких) более 300

Легочные инфильтраты менее 50% с прогрессированием в течение 24-28 часов.

Критическое течение наступает при следующих условиях:

Тяжелой дыхательной недостаточности

септического шока

полиорганной недостаточности

В протоколе также указано, что разовая доза плазмы для переливания должна составлять 200 мл, но может быть и больше. Доза устанавливается в зависимости от тяжести болезни, веса пациента и наличия сопутствующих заболеваний.

При этом есть противопоказания: продолжительность болезни более 14 дней, аллергическая реакция на кровь или продукты плазмы, дефицит IgA, клинические состояния, при которых дополнительный внутрисосудистый объем может навредить.

Использование плазмы от выздоровевших пациентов для лечения инфицированных коронавирусом уже используется в некоторых странах. Китай еще в феврале призвал своих граждан, которые побороли болезнь, сдавать кровь для помощи инфицированным.

Этот метод лечения разрешен также в Европе, США и РоSSии. Переливание конвалесцентной плазмы снижает смертность на 57%.

Ранее доктор медицинских наук, профессор отдела общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии НАН Украины Виктор Досенко в интервью LB.ua рассказывал, почему метод переливания плазмы является крайне важным для лечения больных ковидом.

Досенко рассказал, что этот метод не требует дополнительных расходов - плазму можно переливать после стандартной проверки. По его словам, он полгода обращался в Минздрав с официальными письмами по этому методу, однако не получал ответа.

Впоследствии министр здравоохранения Максим Степанов объявил, что Минздрав начинает экспериментальный проект - сбор гипериммунной плазмы именно для изготовления из нее иммуноглобулина, а не для непосредственного переливания.

Над таким препаратом работает украинская компания "Биофарма", впрочем, пока еще ведутся исследования.