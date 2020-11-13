В Киеве аноним “заминировал” Верховную Раду

Сегодня, 13 ноября 2020 года, в столичную полицию поступило анонимное сообщение о том, что здание Верховной Рады заминировано. Проверка здания не выявила взрывоопасных предметов.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Укринформ”.

Как сообщается, в полицию Киева поступило сообщение о минировании здания Верховной Рады.

Пресс-секретарь Печерского районного управления полиции Киева Оксана Тищенко в комментарии изданию сообщила, что после проведения проверки в здании Верховной Рады никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Напомним, 5 ноября в Киеве из-за анонимного сообщения о минировании закрыли для пассажирова станцию метрополитена “Площадь Льва Толстого”