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2020-11-13
В Киеве аноним “заминировал” Верховную Раду
Сегодня, 13 ноября 2020 года, в столичную полицию поступило анонимное сообщение о том, что здание Верховной Рады заминировано. Проверка здания не выявила взрывоопасных предметов.
Об этом
Как сообщается, в полицию Киева поступило сообщение о минировании здания Верховной Рады.
Пресс-секретарь Печерского районного управления полиции Киева Оксана Тищенко в комментарии изданию сообщила, что после проведения проверки в здании Верховной Рады никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Напомним, 5 ноября в Киеве из-за анонимного сообщения о минировании закрыли для пассажирова станцию метрополитена “Площадь Льва Толстого”
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Игорь Бровко, КиевВласть