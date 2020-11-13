ГБР задержало полковника Вооруженных сил на получении взятки (фото, видео)
Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) задержали вчера, 12 ноября, в столице полковника, начальника одного из отделов ГУ развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины (ВСУ), во время получения взятки. По информации правоохранителей, полковник требовал деньги за внесение изменений в тендерную документацию.
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“По предварительной информации, полковник требовал у основателя субъекта хозяйственной деятельности неправомерную выгоду, а именно 10 процентов от суммы договора, за внесение изменений в технические условия элементов военной символики ВСУ, которые дают возможность принять участие в государственной закупке, ожидаемая стоимость которой составляет 4 млн гривен”, – сказано в сообщении.
Вчера, 12 ноября 2020 года, полковник был задержан следователями ГБР в собственном служебном кабинете после получения части взятки в сумме 100 тыс. гривен.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения, а также проверяется причастность других лиц к совершению преступления.
В случае доказательства вины полковнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
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Напомним, сотрудники СБУ разоблачили группу таможенников, которых подозревают в вымогательстве денег с пассажиров в Международном аэропорту “Борисполь”. По мнению СБУ, они угрожали забрать багаж пассажиров якобы за провоз товаров и вещей свыше разрешенной нормы.
Фото: главное – фейсбук Юрия Бутусова, остальные – пресс-служба ГБР и фейсбук Юрия Бутусова