ГБР задержало полковника Вооруженных сил на получении взятки (фото, видео)

ГБР задержало полковника Вооруженных сил на получении взятки (фото, видео)

Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) задержали вчера, 12 ноября, в столице полковника, начальника одного из отделов ГУ развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины (ВСУ), во время получения взятки. По информации правоохранителей, полковник требовал деньги за внесение изменений в тендерную документацию.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГБР.

“По предварительной информации, полковник требовал у основателя субъекта хозяйственной деятельности неправомерную выгоду, а именно 10 процентов от суммы договора, за внесение изменений в технические условия элементов военной символики ВСУ, которые дают возможность принять участие в государственной закупке, ожидаемая стоимость которой составляет 4 млн гривен”, – сказано в сообщении.

Вчера, 12 ноября 2020 года, полковник был задержан следователями ГБР в собственном служебном кабинете после получения части взятки в сумме 100 тыс. гривен. 

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения, а также проверяется причастность других лиц к совершению преступления.

В случае доказательства вины полковнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Как сообщил журналист Юрий Бутусов, задержанный – полковник ВСУ Игорь Непота, который получил деньги от собственника ООО "Бомакс плюс". 

По информации Бутусова, “изменение технических условий по сплаву автоматически позволяет удалить с тендера конкурентов и создает уникальные преимущества тому производителю, кто уже обладает такой технологией и запасом материалов”.

Как отмечает журналист, есть основания подозревать, что под одного производителя выписаны и другие тендеры, например, по производству погон и новых курток.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили группу таможенников, которых подозревают в вымогательстве денег с пассажиров в Международном аэропорту “Борисполь”. По мнению СБУ, они угрожали забрать багаж пассажиров якобы за провоз товаров и вещей свыше разрешенной нормы.

Фото: главное – фейсбук Юрия Бутусова, остальные – пресс-служба ГБР и фейсбук Юрия Бутусова

ГБР задержало полковника Вооруженных сил на получении взятки (фото, видео)
ГБР задержало полковника Вооруженных сил на получении взятки (фото, видео)
ГБР задержало полковника Вооруженных сил на получении взятки (фото, видео)
ГБР задержало полковника Вооруженных сил на получении взятки (фото, видео)
ГБР задержало полковника Вооруженных сил на получении взятки (фото, видео)
ГБР задержало полковника Вооруженных сил на получении взятки (фото, видео)
ГБР задержало полковника Вооруженных сил на получении взятки (фото, видео)
ГБР задержало полковника Вооруженных сил на получении взятки (фото, видео)

Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд в Херсоне взял под стражу руководителя "управления транспорта" Крыма ФедорянаСуд в Херсоне взял под стражу руководителя "управления транспорта" Крыма Федоряна
Зеленский заболел коронавирусомЗеленский заболел коронавирусом
РоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - РезниковРоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - Резников
Зеленский: на границе не должно быть ни одного слабого местаЗеленский: на границе не должно быть ни одного слабого места
Режиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного ЗеленскимРежиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного Зеленским
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ подозревает таможенников аэропорта “Борисполь” в системном вымогательстве взяток (фото)СБУ подозревает таможенников аэропорта “Борисполь” в системном вымогательстве взяток (фото)
В Киеве под Кабмином рестораторы протестуют против введения карантина выходного дня (фото, видео)В Киеве под Кабмином рестораторы протестуют против введения карантина выходного дня (фото, видео)
Клиника “Добробут” требует извинений от экс-главы киевской “Батькивщины” Бондаренко и предупреждает о возможном суде (видео)Клиника “Добробут” требует извинений от экс-главы киевской “Батькивщины” Бондаренко и предупреждает о возможном суде (видео)
В Вооруженных силах за сутки ковид заболело 155 человекВ Вооруженных силах за сутки ковид заболело 155 человек
В Вооруженных силах ковидом заболели еще 216 человекВ Вооруженных силах ковидом заболели еще 216 человек
В Киевсовет прошли 7 партий, первое место у “Европейской солидарности” (видео)В Киевсовет прошли 7 партий, первое место у “Европейской солидарности” (видео)
Выборы мэра Киева выиграл Кличко (видео)Выборы мэра Киева выиграл Кличко (видео)
В Вооруженных силах зафиксировали 16-ю смерть от коронавирусаВ Вооруженных силах зафиксировали 16-ю смерть от коронавируса
Кличко не пойдет голосовать на местных выборах (видео)Кличко не пойдет голосовать на местных выборах (видео)
Зеленского на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья (фото)Зеленского на избирательном участке встретила активистка Femen без нижнего белья (фото)
Последние новости
Подгружаем последние новости