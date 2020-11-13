ВАКС продлил срок действия обязательств начальнице службы аэропорта "Борисполь"

Олесю Левочко подозревают в злоупотреблении служебным положением.

ВАКС продлил срок действия обязательств начальнице службы аэропорта "Борисполь"
Фото: www.mtu.gov.ua

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия процессуальных обязательств начальнице службы договоров неавиационной деятельности государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь"" Олесе Левочко.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В четверг, 12 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок действия процессуальных обязательств, возложенных на начальницу службы договоров неавиационной деятельности аэропорта «Борисполь». Обязательства продлены до 12 января 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

В частности, подозреваемая обязана: сообщать детективу Национального антикоррупционного бюро Украины, прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в этом уголовном производстве; воздерживаться от общения относительно обстоятельств уголовного производства за пределами следственных действий с определенными в постановлении следственного судьи лицами.

"Действия указанного лица квалифицированы по ч.5 ст. 27, ч. 2 ст.364 УК Украины. По версии правоохранительных органов, подозреваемая, совместно с другими лицами, нанесла более 16,5 млн грн убытков госпредприятию", - отметили в суде.

11 ноября ВАКС принял аналогичное решение в отношении бывшего руководителя аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне.

Напомним, 7 сентября Дыхне сообщили о подозрении по ч.2 ст.364 ( "Злоупотребление властью или служебным положением").

Как выяснило следствие, должностные лица международного аэропорта "Борисполь" с 2014 по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения субъектам предпринимательской деятельности по заниженной стоимости.

По двум незаконными договорам размер причиненного ГП "МА "Борисполь" ущерба превышает 16,5 млн грн. Поскольку имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины, передавать его в аренду вправе только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре, отмечают в НАБУ.

По данным следствия, должностные лица ГП "МА "Борисполь" прекратили предыдущие незаконные договоры в интересах представителей субъектов предпринимательской деятельности только после получения в 2019 году рекомендаций Национального бюро об устранении причин и условий, способствующих совершению уголовного преступления.

Расследование указанных фактов осуществляется с июня 2019 года. НАБУ и САП дальше расследуют другие эпизоды.

11 сентября ВАКС применил к Дыхне меру пресечения в виде залога в размере 5 255 000 гривен.

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