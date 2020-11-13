РоSSийские наемники на Донбассе четыре раза нарушили перемирие за сутки

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

РоSSийские наемники на Донбассе четыре раза нарушили перемирие за сутки
Фото: Національна платформа "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію"

За прошедшие сутки, 12 ноября, на участках ответственности украинских подразделений в районе операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

Так, недалеко от Новолуганского и Авдеевки противник вел огонь из гранатометов различных систем. В районе Водяного враг дважды в течение суток открывал огонь, применяя стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет.

"Огневые провокации противника не представляли угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было", - уверяют в штабе ОС.

С начала текущих суток, 13 ноября, роSSийско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня неподалеку Каменки. На этом участке враг применил миномет калибра 82 миллиметра. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщалось, 11 ноября оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе. Один военный получил ранения.

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