Горсовет Чернигова просит Кабмин отменить карантин выходного дня

Горсовет Чернигова направил обращение в Кабинет министров, в котором просит отменить карантин выходного дня.

На сайте горсовета опубликовано решение исполнительного комитета от 13 ноября 2020 года № 512 "Об обращении исполнительного комитета Черниговского городского совета к Кабинету министров Украины, народным депутатам Украины относительно отмены «карантина выходного дня»".

В горсовете отмечают, что введение таких жестких ограничений произошло без всякого исследования, каким образом карантин выходного дня повлияет на динамику распространения COVID-19, а также без проведения консультаций с городскими головами областных центров и с представителями бизнес-сообщества, которые понесут наибольшие потери.

"Городской бюджет Чернигова в результате введения "карантина выходного дня" в ноябре понесет существенные потери в дополнение к потерянным 200 млн гривен, обусловленным введением карантина в 2020 году. В случае введения "карантина выходного дня" городской бюджет ожидают потери, размер которых вообще трудно предсказать", - говорится в обращении.

Фото: chernigiv-rada.gov.ua

Напомним, 11 ноября Кабинет министров рассмотрел введение так называемого карантина выходного дня. Противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Ограничения начнут действовать уже с этих выходных. Также правительство отменило адаптивный карантин. Решение правительства о введении "карантина выходного дня" не поддержали трое министров.

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что считает карантин выходного дня "глупостью" и что Львов не будет поддерживать решения правительства.

В Ровно решили перенести введение карантина выходного дня на следующую неделю. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко назвал введение карантина выходного дня "большой ошибкой". Также отказались вводить карантин выходного дня мэрии Одессы, Тернополя и Житомира.

В Киевской городской госадминистрации заявили, что будут выполнять решение правительства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. А также что мэры не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления.